簡樸房只是權宜　「住大啲」必須堅持

簡樸房接受登記近半年，當局已接收到超過3.4萬個登記申請，佔全港約11萬個分間單位的三成多，可以說是進度理想。惟翻查名單，屯門兆康苑、大圍顯徑邨都有單位登記成為簡樸房，令人憂慮有違公營房屋政策的原意，甚至是簡樸房制度會否出現偏差。



居屋劏房謀取暴利

扭曲房屋政策初衷

兆康苑四個高層單位申請了登記。有傳媒發現，屋苑至少兩個單位有劏房，其中一個更是「一劏五」。無可否認，居屋單位在補足地價後，就已脫離公營房屋的轉讓限制，業主可以自由在市場買賣以及出租；然而，租置公屋或是居屋，政策原意是利用公共資源與社會資助，為中低收入家庭及基層市民提供負擔得起的住屋保障。如今有關單位的業主不只是出租圖利，更是分間成多個單位來謀取最大利潤，無疑是對公共資源初衷的扭曲。

試想，公屋綜合輪候時間4.8年，居屋超額認購約14倍，對於廣大仍在望門興嘆的基層市民而言，看見公營房屋淪為生財工具，被拿來謀取暴利，該當何想？「合法」不代表「合理」，因為政策制度未必能夠跟得上扭曲的市場。正如有立法會議員建議，最直接的做法是在日後出售公屋（如租置計劃）或新居屋時加入法定條款，禁止業主將單位分間或改建成簡樸房，讓公營房屋的單位回歸政策初心。

簡樸房是權宜之計

切勿助長改建歪風

除了公營房屋之外，登記名單亦不乏「指標屋苑」的單位，例如日出康城、大圍名城乃至美孚新邨等中大型私人屋苑單位，均榜上有名。正如公營房屋單位的登記那樣，雖然登記不等如認證，只是可享寬限期至2030年而不用被取締，最終去留仍然要視乎當局的審批。然而，簡樸房的認證標準門檻不高，只須符合最低面積、消防安全、結構安全、獨立廁所等。若然合法分間成多個單位可以賺取更多的租金，這會否助長了改建風氣，令更多業主加入行列以謀取更大利潤，無疑令人憂慮。

簡樸房訂立的標準如最低八平方米面積、獨立廁所、基本防火要求等，只是為了取締劣質劏房而不得不採取務實、妥協的安排，性質上絕對不是一種值得鼓勵、政策追求的住屋模式。再者，不論是公營房屋或是私人屋苑，規劃及興建之初不會沒有預期居住人口，其渠務系統、升降機運載力、消防安全，乃至社區內的公園、學校、交通等配套設施，都考慮過住戶數目。一個500平方呎如果以「一劏五」分租，居住人數就可能由原本四人倍增至八人甚至更多。

必須堵塞濫用漏洞

提供更多更大單位

須知道差估署6月私人住宅租金指數按年升5.%再創新高，今年首6個月租金指數累升2.64%，樓價指數累升7.88%，分間單位的商業誘因恐怕愈來愈大。簡樸房政策容許新進入市場的分間單位申請認證以合法出租，萬一形成趨勢，會衍生多少問題？簡樸房的政策原意既然是「告別劏房」，就應該慎防變相帶來更多分間單位。

政府在宏觀理念是「住大啲」、「住好啲」，這是為什麼2022年引入了最低單位面積規定，要求所有新興建的私人住宅單位實用面積不得少於26平方米（約280平方呎），以扭轉「納米樓」的趨勢。如果另一邊廂，又衍生更多8平方米（約86平方呎）的分間單位合法出租，豈不是政策自相矛盾？

歸根結柢，關鍵在於簡樸房的定位到底只是權宜之計，還是長遠政策？現屆政府具備宏觀視野，重視長遠佈局，正在制定香港首份五年規劃。同樣地，房屋政策都應該有戰略性、前瞻性，目光超越取締劣質劏房的短期目標，超前部署住屋體系的終點站。一方面是政策法規必須完善，堵塞被濫用的可能，如果需要退場機制就及早準備；另一方面是結合高效市場，逐步消除分間單位的誘因。只要市場上的住屋價格合理、空間寬敞，沒有人要無奈接受分間單位以至是納米樓；當租金回報率因需求減少而下跌，業主亦都無利可圖。所以持續增加公營房屋、簡約公屋、私樓單位，始終才是治本方法。