01觀點｜行政會議還需要「張宇人」嗎？？？

自由黨前黨魁、行政會議成員張宇人，自去年年底卸任第七屆立法會議員後沉寂一時，豈料近日再度語出驚人。他與傳媒談及有市民在電台節目質疑輸入過多內地醫護時，直指「這些全部都是工會，分分鐘扮人打電話」，又重申自己「舉高腳支持政府」輸入外勞政策，結果引發軒然大波，有前線護士坦言感到極大屈辱。



行會舉足輕重

發言豈能輕率

如果張宇人是「維園阿伯」，偶爾在《城市論壇》上發表偉論、過過口癮、刷刷存在，那樣人們大可不必在意。可是，張宇人不但不是普通市民，反而是縱橫本地政壇26年的資深政治人物——即使已經退下議會火線，也仍是行政長官核心智囊行政會議成員。具備如此背景、身居如此要職，卻公開發表如此缺乏事實根據、醜化勞工訴求的偏頗言論。這難免令人擔心，他在參與行會會議時是否同樣輕率？他又能否繼續勝任這一舉足輕重的公職？

過去很長一段時間以來，公立醫院人手緊張、基層護士工作過勞——都是不爭的事實；而在今年，也確實多了傳媒報道，被視為「筍工」的護士，有一些畢業生找不到公立醫院的工作——正如醫院管理局昨日（9月29日）披露，今年首輪招聘只有73.33%畢業生獲聘為護士，有別於2025年的99%。對於前者，源於多年政策規劃滯後、公共醫療體制僵化；至於後者，有待醫務衞生局向公眾交代更多資訊，包括26個百分點的落差原因為何，而局方現有的3,200個護士職位空缺又有多少可供畢業生應聘？

深查招聘落差

不應張冠李戴

但無論具體如何，據目前所知，並不涉及「輸入外勞」，因為非本地醫護佔整體比率極低——根據醫管局今年7月回覆《香港01》查詢的數據，截至5月31日，醫管局的全職護士有30,151名，當中包括60名來港工作及160名以有限度註冊方式來港交流的非本地培訓護士，只佔整體護士人手0.73%——有理由相信並不存在與本地畢業生「搶飯碗」的情況。可是，張宇人不但無視本地醫護畢業生可能面臨供過於求的困境、不去多加聆聽、思索甚或探究公營醫療的資源分配、人力規劃、職位匹配、管理效能、招聘程序等等方面是否出現偏差或失衡，反而把不同問題混為一談，甚至憑空想像「工會扮人打電話」。

事實上，以往每每涉及最低工資立法、制訂標準工時、取消強積金對沖等勞工權益議題，作為資方利益代表的張宇人，總是無所不用其極地打壓勞工訴求。在他看來，「勞方」和「資方」好像永遠處於「二元對立」的關係，所以任何對於勞工的保障，都會被他說成是對於資方的侵害。然而，現代經濟和有為治理早已證明，「保障勞工權益」和「維護經濟活力」並非不可調；相反，若能改善勞工待遇，更能提升勞動生產力和社會凝聚力。

提升議政品質

何須盲目護航

張宇人信奉的那種極端資本主義和自由放任市場，已為香港帶來深刻教訓。中央也一再呼籲，工商界要「將個人的小我融入到香港的大我、祖國的大我之中」、「切實履行社會責任」、「一道排解民生憂難」。「行政會議」作為行政長官的最高決策諮詢機構，議政質量將會直接影響政府施政的品質和威信，成員更應具備超越單一界別利益的胸襟和視野。

可是，今天的張宇人，仍活在舊夢中。行政會議成員固然應該支持政府施政，但如果張宇人此舉只是為了宣示支持政府的立場，其實大可不必多此一舉，因為這樣不但會失去個人的政治體面，反而會影響整個行政會議的政治尊嚴，根本無助於提高「輸入外勞」政策的認受性，更加無法為當下的「醫護人手不足還是過剩」之爭帶來任何建設性的討論。