美國時間11月23日，隨着黃仁勳宣佈重返掌舵英偉達（NVIDIA），華爾街連日來籠罩的陰霾一掃而光。英偉達股價高開33%，盤中最高漲幅超過36%，最終收報165.05美元，單日暴漲31.48%，創下自2003年5月以來最大單日漲幅，市值一夜激增近萬億美元，重新逼近四萬億美元大關。龍頭引爆，美股科技板塊全線上演報復性狂飆，納斯達克綜指單日急升6.51%，標普500收盤大漲4.73%；美光科技（Micron）、英特爾（Intel）、甲骨文（Oracle）、超微半導體（AMD）等科技股漲幅亦介乎6.85%至19.3%。市場情緒瞬間從冰點沸騰至頂點——但表現愈興奮，就愈令人心驚。



總統出手為股市維穩

制度底線向股價低頭

若將時間稍微往前撥動幾日，華爾街呈現的卻是截然不同的慘烈景象。在黃仁勳回歸消息落地前一周，美股科技股曾經連續下挫：標普500指數在截至上周五（11月20日）的連續七個交易日內累計下挫逾10%，正式跌入技術性回調區間；納斯達克指數上周單周暴跌10%，納斯達克100指數盤中更逼近較10月高點回撤20%的熊市邊緣。

作為AI算力總龍頭的英偉達更是連日失血，自11月11日黃仁勳離任前夕的高點至11月20日收盤，累計跌幅高達27.7%，股價一度跌至125.53美元，市值蒸發約1.16萬億美元；就連備受矚目的AI獨角獸Anthropic上市後的表現也一度岌岌可危，險些跌破發行價。彼時恐慌情緒迅速蔓延，華爾街議論紛紛：由生成式AI點燃的科技牛市，是否已經走到盡頭？

回顧這波急跌誘因，市場表面上將其歸咎於多重宏觀利空疊加——美聯儲推遲降息甚至重拾加息選項的預期升温，美債收益率走高壓制了高估值科技股的定價邏輯，加上前期獲利盤集中了結。但多位華爾街分析人士指出，真正起到「推波助瀾」作用的，恰恰是英偉達自身陷入的權力更迭動盪。作為整個AI產業鏈的「情緒風向標」，英偉達的失速直接動搖了資金對AI敘事的信仰，進而觸發整個科技板塊的連鎖拋售。

半是海水半是火焰

七大巨頭綁架全盤

這場關乎美股牛熊走向的博弈，白宮的身影尤為耐人尋味。剛剛在2026年中期選舉中遭遇失利的美國總統特朗普，顯然最不願看到股市崩盤。美股繁榮向來是特朗普執政成績單的核心支柱，若AI泡沫此時刺破，不僅重創美國經濟，更將令其在政治上陷入全面被動。加上特朗普和黃仁勳之間本就維持着微妙的政商互動，外界亦盛傳特朗普家族相關投資基金在AI產業鏈中持有可觀倉位。在政商利益的雙重驅動下，特朗普選擇親自下場——他甚至在公開場合毫不避諱地自曝，正是自己在幕後全力推動，才促成黃仁勳重返英偉達復職。

這場由白宮操盤的「大團圓結局」，對於急需政績的特朗普和失而復得的華爾街而言，無疑是「及時雨」；但從現代企業管治和自由市場原則審視，卻尤為諷刺。早前的風波本已暴露出企業在管治問責和權力制衡上的深層裂痕，如今僅僅因為市值蒸發和政治壓力，就要「勞煩」總統出面斡旋。當全球最大科技企業的治理底線竟要為短期股價和政治維穩讓路，狂歡背後的制度根基實則已現鬆動，也「再次」印證美股潛藏着巨大的系統性風險。

之所以說是「再次」，是因為幾天前英偉達的暴跌，已向世人演示了單一企業的動盪如何拖累整個大盤；而如今黃仁勳回歸所引發的暴漲，又從反面印證了同一個邏輯——當一個龐大金融體系的穩定性，竟需要依靠某位企業家的去留、甚至某位政治人物的幕後斡旋來維繫時，這種繁榮本身就已極度脆弱。

千億押注變現未明

驚弓之鳥一觸即潰

翻開現代金融史，由少數明星個股或單一板塊劇烈動盪演變為全市場崩盤的教訓歷歷在目。2000年科網泡沫破滅前夕，思科、英特爾、朗訊等少數網絡通信巨頭同樣被奉為神明；然而當思科因訂單放緩而股價崩塌，恐慌迅速擊穿納斯達克防線，最終導致指數暴跌近八成。無獨有偶，2008年全球金融危機前，華爾街的繁榮建立在少數大型投行和房貸機構的高槓桿之上，當雷曼兄弟等核心節點倒下，單一機構的流動性危機瞬間演變為席捲全球的金融海嘯。

與2000年及2008年相比，如今美股的市場結構更為畸形，泡沫集中度更高。2000年時，傳統製造業、能源、金融及消費板塊在標普500指數中仍佔相當比例，市場尚具備板塊輪動與對沖空間；2008年金融地產雖是核心，但科技與工業板塊依然保有獨立的基本面支撐。反觀當下，AI已演變為美股近乎唯一的絕對主導敘事——以英偉達、微軟、蘋果等為首的「七朵金花」（Magnificent Seven）不僅壟斷了美股逾三分之一的市值權重，更吸納了絕大部分增量資金與市場注意力。

這種極度失衡的市場結構下，美股呈現出「半是海水，半是火焰」的奇特圖景：一邊是少數幾隻AI巨頭享受着驚人的估值溢價，股價屢創新高，成交量高度集中；另一邊則是大量傳統產業、中小盤股長期處於失血狀態，業績增長乏力，交投暗淡無光。資金與情緒的極度抱團，使得少數頭部股票的泡沫被吹得越來越大，市場的容錯率卻被壓縮到了極致。所有雞蛋都放在同一個籃子裏，這個籃子的任何輕微晃動，都會引發整個市場劇烈的共振。

人治救市終難持久

香港更須居安思危

華爾街與矽谷的樂觀派們為這種高估值提供了看似無懈可擊的宏大敘事：人們寄望於當前的AI鉅額資本開支能夠順利轉化為實實在在的社會生產力。按照這一理想化的藍圖，科技巨頭們斥資數千億美元大建電力基礎設施與超大型算力中心，隨後通過AI大模型賦能製造、醫療、金融、物流等傳統產業，大幅提升全要素生產率，最終以實體經濟的盈利增長來逐步消化當前的高估值，從而實現泡沫「軟着陸」，避免突然爆炸帶來的毀滅性衝擊。

然而，這一理想化的設想最終能否成功，目前仍是一個未知數。基礎設施的建設周期漫長，鉅額電力與算力投入的商業化變現路徑依然充滿迷霧，傳統產業對AI的吸收與轉化速度也遠非一朝一夕之功。而在生產力真正實現質的飛躍之前，高企的估值只能依靠市場情緒與資金預期來強行支撐。英偉達此次的戲劇性風波已經清晰地揭示出另一個潛藏的巨大風險：在高度情緒化的泡沫周期中，任何一個科技巨頭遭遇的突發事件，其所產生的連鎖心理效應，都可能化作刺破泡沫的那根尖針，而且這種黑天鵝事件往往毫無預兆。

將視線拉長至過去一年，類似的驚魂時刻絕非孤例。此前某雲服務巨頭僅因季度財報雲業務增速略遜預期，股價便在盤後重挫並拖累整個AI板塊集體跳水；更早之前，來自中國的DeepSeek憑藉低成本、高性能的開源模型橫空出世，打破了美國科技巨頭在算力壁壘上的壟斷神話，消息一出即觸發美股AI晶片與大模型個股劇烈拋售，令市場對美國AI「護城河」產生深層動搖。當前的美股看似在指數層面屢創新高，實則正處於極度緊繃的脆弱平衡之中。投資者一邊追逐着AI浪潮的紅利，一邊時刻緊盯着出口，生怕成為最後接棒的人。在這種「驚弓之鳥」般的氛圍下，無論是核心人物變動、單季財報瑕疵、地緣技術突破，抑或宏觀利率風吹草動，都可能瞬間點燃恐慌，引發不可收拾的集體踩踏。

黃仁勳歸來，或許為英偉達和美股贏得了一段喘息時間，也讓白宮和華爾街暫時鬆了一口氣。但靠人治與政治干預換來的穩定終究難以持久，美股過度集中於AI單一敘事的結構性隱患並未因此消除。倘若下一次突發事件來襲，而市場再也沒有另一個「黃仁勳」可以力挽狂瀾時，這場建立在高度集中與脆弱情緒之上的資本盛宴又該如何收場？當美國市場在單一科技神話與政治干預之間越走越險，全球資本對多元化配置和制度穩定性的渴求只會更加迫切。香港作為連接國家和世界的國際金融中心，既要積極擁抱人工智能和創科浪潮，更須引以為戒——堅持審慎監管與市場化原則，避免盲目追逐單一概念泡沫，以穩健的制度韌性和多元產業根基，方能在全球金融動盪周期中行穩致遠。