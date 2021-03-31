香港當然容得下奧斯卡

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-31 06:30

往年無綫電視均在在明珠台直播奧斯卡頒獎禮，惟其於本周一（29日）確認，「沒有2021年奧斯卡金像獎之播映權」，並解釋「決定不繼續商討有關今年的播映權是純商業考慮」。

電視台是否直播奧斯卡，誠然是其商業決定，旁人無從置喙。但我們也不能否認，社會有聲音認為今屆奧斯卡政治敏感，猜測香港容不下頒獎禮。例如最佳紀錄短片入圍作品包括了以香港2019年反修例風波為主題的《不割席》，另外爭奪最佳電影及導演獎項的《浪跡天地》，其導演趙婷早前也被內地網民翻出曾批評內地的言論，掀起辱華爭議。

播放頒獎禮不觸及紅線

然而，即使奧斯卡得獎作品或與香港反修例示威有關，得獎者可能發表一些政治言論，播放頒獎禮本質上並非在宣揚違反「一國兩制」或挑戰國家安全。正如香港的傳媒報道台灣大選，或提及台獨色彩濃厚的政治人物，若非處理失當，本質上也是新聞報道，而非在宣揚台獨或鼓吹分離主義。因此，不論內地會否直播或轉播今年度的奧斯卡頒獎禮，在「一國兩制」之下享有充份空間的香港，沒有容不下奧斯卡的理由。

香港本來就是文化多元的國際都會，播放國際電影界的盛事，可以說是香港的標誌之一。更何況今屆更有以內地校園欺凌事件為背景的合拍片《少年的你》代表香港角逐最佳國際電影，更值得香港支持。

近年中央誠然收緊了治港政策，透過落實《港區國安法》，打擊分離主義。但在政治紅線以內的正當活動，包括奧斯卡頒獎禮，那是香港社會的自由選擇，並不用亦不應該因此而禁止。另一件近期發生的事件，是香港電台多次抽起節目，包括《鏗鏘集》、《議事論事》等，引起社會關注。

港台需要的是質素提升

港台周一指出，由廣播處長及港台高層管理人員3月初成立編輯委員會，至今共抽起三個節目，其中本周一被抽起的《鏗鏘集》「未能做到持平、不偏不倚及真確準繩，未能符合《約章》及《守則》的要求」。

港台肩負《香港電台約章》所訂的公共目的和使命，節目製作要遵循《節目製作人員守則》，港台管理職設立委員會以確保做到這兩點固然正確，但過猶不及，審核機制也要小心矯枉過正，避免令社會以為其在扼殺正常的節目製作空間。港台顧問委員會周一同日便建議港台，將節目抽起的理據向公眾清楚解釋和說明。

港台近年已陷入太多政治爭議，對其履行公共廣播的使命無益。管理層為節目製作把關，本為好事，但審核機制應該透明及有理可持，讓節目製作人員掌握清晰而合理的準則。社會希望看見的是港台節目質素進步，而非無謂的政治化紛爭。