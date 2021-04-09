借屍還魂的北愛爾蘭暴力衝突　社會躁動終須解決

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-09 17:31

英國北愛爾蘭近日爆發騷亂，首府貝爾法斯特最少連續七晚發生暴力示威，多處發生縱火及攻擊警察事件。這次發動騷亂的主要是俗稱「保皇黨」的統一派支持者，而且行事者主要多為年輕人，有人甚至年僅12歲。令人注目的是，騷亂本身並沒有明顯的訴求，社會躁動的背後是歷史長久以來的族群深層矛盾，在脫歐等導火線下刺激了演變成暴力事件。這再一次說明了社會無法迴避深層次躁動及矛盾，否則騷亂容易伺機再次爆發。

北愛爾蘭的族群政治矛盾有着複雜的歷史背景，自13世紀英國統治愛爾蘭起，愛爾蘭就開始分裂為歡迎英國統治的親英派與希望趕走英國「入侵者」的反英派。英國自16世紀脫離天主教會自創英國國教會，但愛爾蘭大部分民眾仍舊保持天主教信仰，兩者互相猜忌。到了19世紀中期，愛爾蘭因馬鈴薯失收引致大飢荒，宗主國英國只向信奉英國國教會及蘇格蘭長老會的民眾提供救濟，天主教徒如想得到救濟必須改宗，進一步激起了宗教對立，大量保持信仰的天主教愛爾蘭人視新教徒為仇敵。進入20世紀後，愛爾蘭爆發獨立運動，天主教徒希望能完全獨立，但新教徒則希望繼續留英，宗教矛盾加上政治矛盾，愛爾蘭島在整個20世紀也是動蕩不安。

北愛爾蘭示威：4月7日在貝爾法斯特「和平牆」附近，有汽車遭縱火（Reuters）

三十多年的「大麻煩」會否再現？

因為支持留英的統一派主要集中在北愛爾蘭，所以1920年代愛爾蘭一分為二，北愛繼續留於英國之內，其餘的26郡則獨立成為愛爾蘭。愛爾蘭民族主義者一直希望能全島統一，但統一派則堅持留英。至1960年代末，雙方為爭奪北愛控制權而爆發了多年的武裝衝突，至1998年英愛簽訂《貝爾法斯特條約》才告一段落。長達30多年的暴力衝突時期被簡稱為北愛問題（The Troubles），至少3,500人死亡。

然而，《貝爾法斯特條約》卻留下了歷史問題未有完全解決。條約承認北愛「現時」希望留英的人佔多數，但同時又承認全島人民希望統一的意志，換言之，只要北愛希望留英的人不再佔多數，便可能脫離英國與愛爾蘭統一。在英國加入歐盟後，愛爾蘭邊界消除、人員來往加深了全島統一的願望。近來的選民變化顯示，留英的統一派支持者優勢不斷下降，一些選區開始被民族派攻佔，年輕一代的統一派對此尤其感到不安焦慮。

而英國在脫歐時，約翰遜政府為了與歐盟達成協議，在愛爾蘭邊境問題上讓步，放棄在北愛設陸上關卡，而改為在愛爾蘭與英國海路上設關，這令統一派感覺被一直支持的英國出賣及放棄。再加上新芬黨去年違反防疫規定而獲警方「放生」，引來親英派不滿。不安情緒加上政治爭議，矛盾最終一併大爆，並被一些武裝團體煽動成暴力事件。

北愛爾蘭示威：4月7日多名警員在貝爾法斯特街頭戒備（Reuters）

這次騷亂背後有不少上世紀的武裝組織的身影，阿爾斯特防衛協會便被指牽涉其中，正反映了當下的動亂並非一日之寒，而是歷史留下來長期的問題，借脫歐的屍還魂。而更讓人吃驚的是，騷亂甚至連具體的政治訴求也沒有，可見矛盾之深已令衝突變得根本不需要理由。即使街頭騷亂能平息一時，但可料統一派與民族派在北愛還會繼續對抗。首相約翰遜只謂「非常憂慮」（deeply concerned），但他如果沒有辦法化解這些深層問題，衝突有可能恆常化，正如英媒所說回到「過去糟糕的日子」（bad old days）。任何的政治領袖如果只看表面，不決心解決深層次躁動及矛盾，最終社會只能賠上代價，這樣的從政者又有何意思？