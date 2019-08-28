約翰遜稱將棄補底方案　北愛或再起波瀾？

堪比連續劇的英國脫歐亂局劇情又有新發展。日前英國一眾在野黨議員開會，發表共同聲明勢阻首相約翰遜的無協議脫歐計劃，於國會復會後以立法形式禁止英國於10月31日脫歐死線時以無協議方式脫歐，甚或會發動不信任動議推翻其內閣，由反對派領袖、工黨黨魁郝爾彬組織看守政府，另行大選甚至舉行二次脫歐公投。一場又一場國會間之針鋒相對，將會在暑假後再度上演。 日前由白廳洩露的機密檔案，透露了英國政府的公務員已為無協議脫歐時很可能的出現的緊急狀況提出名為「黃鵐行動」（Operation Yellowhammer），列出了可能的交通混亂、糧食短缺、工廠倒閉、職位流失、示威爆發、社會不穩等，其中最棘手者，仍然是愛爾蘭之邊境問題。

1972年1月30日，北愛爾蘭倫敦德里（Londonderry）爆發示威，英軍開火造成13名未持有武器的天主教示威者死亡，史稱「血腥星期日」。（美聯社）

要了解愛爾蘭之邊境問題，必須重讀英國和愛爾蘭歷史。自亨利八世於1542年加冕成愛爾蘭國王以來，愛爾蘭人多個世紀以來受英國人的殖民圈地及宗教政策壓迫，造成了多個世代的政經社會地位不平等。儘管愛爾蘭人於1922年成功爭取獨立，以新教徒人口為主的北方六郡，依然由英國統治。北方六郡下生活的天主教徒，其選舉權被壓制、職位及住屋待遇因其宗教出身及背景而遭歧視、警察又針對他們，因此到了六十年代，他們仍然猶如二等公民。

1968年北愛出現的一連串民權運動，最終因警察鎮壓而激化成大型騷亂。北愛政府調動英軍平息騷亂，英軍卻跟新教徒相互勾結針對天主教徒，甚至於1972年射殺十四名手無寸鐵的和平示威者，史稱「血腥星期日」，更令局勢更加一發不可收拾。新教徒的保王派及天主教徒的共和派各自組織武裝組織，以暗殺、炸彈襲擊敵對陣營的目標等恐怖主義手段，亦令雙方添上一筆又一筆血債。

英愛兩國政府於七十年代起開始展開和平進程，卻因北愛衝突雙方不肯讓步而多次難產。直至英愛兩國政府連同分別代表共和派及保王派的北愛八大黨派於1998年耶穌受難日當日簽訂《貝爾法斯特協議》，雙方解除武裝，共同組建自治政府，終於結束長達三十年的「大麻煩」（The Troubles）。

英國首相約翰遜認為有機會在最後一刻與歐盟達成脱歐協議，但指歐盟需要在北愛爾蘭設立硬邊界問題上作出妥協。（Reuters）

《貝爾法斯特協議》的精神為公平及對等，保障共和派及保王派雙方的利益。按照協議，英國不再嘗試遏制北愛天主教的愛爾蘭民族主義，亦不再偏袒主要為英國民族主義者的保王派，而是准許北愛人民同樣獲得英國國籍及愛爾蘭國籍的資格。英國亦將中央權力下放至北愛爾蘭議會，由共和派及保王派共同組成，又開放北愛邊境，讓南北人流貨流自由流動，最終達至北愛的大和解。

然而，英國脫歐令北愛得來不易的廿年相對穩定局面再起波瀾。本來英歐於2017年共同制定了折衷的「補底方案」（Backstop），計劃於北愛邊境最終方案未出現前，北愛仍可留在歐盟的單一市場，以避免邊境出現硬邊界，而英國亦會在此前與歐盟留在同一關稅區，以防北愛與英國之間出現不同關稅區的。然而強硬脫歐派約翰遜上台後，便稱「補底方案」將削弱英國在脫歐後的主權地位，甚至聲言會將取締方案，令10月31日以後北愛出現硬邊界的可能性急增。

在2016年脫歐公投中，北愛爾蘭是以大比數反對英國脫歐，而且《貝爾法斯特協議》亦規定任何改變北愛現狀的決定，均須經過當地人民的同意。若倫敦斷然要將英倫本土英格蘭人欲脫歐的意願，凌駕北愛人民，並禠奪北愛人民的歐盟公民身份，勢將激起長年反英的共和派天主教徒反彈。脫歐一役已令蘇格蘭人醞釀再辦獨立公投，分離主義更為熾熱的北愛人民恐怕不會甘於後人。而圍牆一旦築起，勢必削弱當初《貝爾法斯特協議》的認受性，也可能令當地的共和主義再度升溫，並危害北愛的和平進程，恐怕得不償失。

再者，脫歐還影響英國與北愛之間的官司。五十年前，北愛警方槍殺一名九歲男童，五十年後的今天，家屬仍然尋求在法庭上討回公道，而1972年「血腥星期日」中涉事英國士兵仍在等待審訊，一旦北愛因脫歐而退出《歐洲人權公約》，並脫離歐洲人權法院的管轄權，亦可能令北愛法院的判決公信力打折扣。此亦可能令受害家屬及北愛的天主教社區的冤屈無法撫平，對於北愛的和解及轉型正義來說，無疑是打撃。

《貝爾法斯特協議》的微妙之處，是北愛同時存在兩套不同的文化、宗教、傳統，而且重視及承認雙方的選擇自己是英國人、愛爾蘭人、或是雙重的民族身份之自由，並以權力分享的原則一體均霑，英國則從昔日新教徒保王派的後台，退居為中立的接觸點。然而，當英國將脫歐視為一種民族主義的勝利，在議程上強調英國的主權而忽視國內地區的權益，甚至如約翰遜般以此威脅要取締「補底方案」，正在削弱北愛得來不易的微妙平衡，也有令多年努力而締結的和平付諸東流之虞。

英國脫歐公投中，脫歐派不斷操作英國民族主義論述，要從布魯塞爾手中「取回主權」、「獨立出去」。這種論述打動不了蘇格蘭人及北愛爾蘭人，兩地均以過半數的姿態反對脫歐。此種凌駕蘇格蘭及北愛人民意願的英國民族主義，正正激起了當地人的反抗意識。這種排他及一元的民族主義，反危害了國家的統一及完整，可謂是引火自焚。約翰遜上台之初自封的「聯盟大臣」（Minister of Union）一職，稱要維繋英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭之間的聯盟關係。然而其取締「補底方案」的舉動，卻正正反其道而行。「聯合王國」繼續聯合的日子，還有多遠？