東京奧運舉辦在即　政府應為港台買版權

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-13 17:54

延期一年的東京奧運，如無意外將在7月23日開幕。今年全球繼續忙於對抗疫情，東京奧運確認不會接納海外觀眾入境觀賽，廣大市民若要欣賞賽事只能觀賞轉播，不過東京奧運轉播費高達3,500萬美元（逾2.7億港元），在現時的經濟條件之下本港電視台也難以負擔。今屆奧運港人能否「睇轉播」，仍然屬未知之數。

東京奧運一類型的國際體育盛事，依賴從全球不同電視台收取的轉播權收入以維持運作。例如上屆舉行的2016年里約奧運，各地電視台便合計花費近40億美元（約312億港元）買下轉播權，而根據奧委會資料，其轉播權收入便佔其總收入73%。而高額轉播費的背後，理論上也伴隨着龐大的觀看人次、廣告收入，里約奧運在去年全球約有36億人觀賞，其中美國國家廣播公司（NBC）在里約奧運期間的總廣告收入便超過15億美元（約116億港元）。

轉播蝕錢無人做 東奧並非新事例

可是對於香港這個規模較小的市場而言，巨額的轉播費用卻未必能夠為電視台帶來巨額收益。其中在2016年，巴西奧運轉播權便由免費電視台無綫電視以1.6億投得，計及該台逾億元的節目製作費，無綫合共花費近3億元。但因巴西與香港有11小時時差，觀眾人數亦大打折扣，無綫電視在2017年公布業績時，便表示由於廣告銷售未達預期目標，2016年的巴西里約奧運會節目未能收回成本，最終錄得1.5億元虧損。

若然由收費電視台獨霸轉播權，它們雖能透過收費計劃與用家攤分費用，但過去數屆的世界盃、奧運會的轉播權競投上，便不時因為收費電視台購入轉播權後引發爭議。例如2010年南非世界盃，當時投得轉播權的有線電視便曾計劃只在自家頻道播放，在政府介入後才讓各免費電視台轉播部分賽事。直到2012年倫敦奧運會，又再因有線電視購入轉播權後，它們無法履行在免費電視上播放200小時的要求，最後導致奧委會派員來港跟進，並需要政府介入斡旋。

今年全球繼續忙於對抗疫情，東京奧運確認不會接納海外觀眾入境觀賽，廣大市民若要欣賞賽事只能觀賞轉播．（資料圖片／Getty Images）

東京奧運黃金時段 斥資港台值得考慮

香港轉播權的問題一再發生，在於高昂的轉播費用未必符合免費電視台的利益，將令市民無緣欣賞這些體育盛；但若由收費電視台購得的話，又無疑令奧運會、世界盃這些體育盛事變得「有錢限定」，政府也不可能要求真金白銀買來版權的電視台將權利拱手相讓。因此不論是免費電視台，抑或是收費電視台，過往的負擔和爭議都令它們「經一事、長一智」，不再積極問津轉播權。

在現時的經濟條件之下，電視台會以更謹慎態度競投轉播權無可厚非，但從另一面看，這也正是香港政府着處理多年轉播權爭議的契機。香港政府向來自稱重視體育發展，奧運會作為四年一度體壇盛事，東京與香港只有一小時時差，在本港也相信能夠做成迴響，若由政府引入並免費向公眾播放，相信有助香港的體育運動普及化和盛事化，便利社會營造體育氛圍。

港協暨奧委會副會長霍啟剛接受《香港01》專訪，指東京奧運轉播權仍未有着落，希望政府出手購入。（曾梓洋攝）

東京奧運舉行在即，香港若無電視台願意競投，香港政府可考慮以香港電台斥資購入，轉播各項體育賽事。畢竟若香港政府直接資助私營免費電視台購買節目，自然會引起「官商授受」的爭議，反之香港電台本來便是政府轄下部門，由政府斥資讓港台轉播節目，道理上也較合乎公眾利益。而考慮到其他電視台可能有更多大型體育節目的製作經驗，香港政府也能主導本港多間電視台之間的合作，以按播放時數攤分部分轉播費的形式，讓本港多間電視台聯合播放奧運項目，在本港各間電視台之間達致共贏。將來甚至可研究是否與內地央視等合作購入轉播權，以較便宜的方式令轉播訊號在港「落地」。