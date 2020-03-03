政府應洽購東京奧運轉播權

距離東京奧運僅四個多月，但香港至今未有電視台購買奧運轉播權，市民可能錯失精彩賽事及運動員的風姿。 政府承諾推動本地體育，觀賞賽事亦可凝聚民心，政府應該委派香港電台洽商購買東京奧運轉播權，再由港台與其他電視台播放。

過去幾次國際賽事，礙於高昂轉播費及電視台之間紛爭，往往要到最後一刻才確定轉播權。今屆尚餘不足五個月，港協暨奧委會副會長霍啟剛與成員黃金寶上周五（2月28日）公開要求政府購買轉播權，達致「全城睇奧運」，並稱已去信特首林鄭月娥。

早在去年11月，有傳言指本地電視台放棄購入東奧轉播權，因為拒絕做虧本生意。報載無綫電視直播2016年巴西里約熱內盧奧運蝕1.5億港元，而東京奧運以及2024年巴黎奧運的轉播權，費用高達7000萬美元（約5.49億港元），不能依靠贊助和廣告商回本。適逢新型冠狀病毒肺炎肆虐，東京奧運或有變數，加上本地消費市場低迷，電視台亦要勒緊褲頭過日，相信需要再三考慮是否購買轉播權。

政府出手好處有三

對於奧運天價轉播費，台灣傳媒曾舉出部份原因：其一，賽事片段用4K以至8K畫質傳送，成本上升；其二，東奧授權日本電通轉播奧運給亞洲電視台，而非直接授權電視台，電通從中分享收益；其三，出售轉播權已成為國際奧委會重要收入來源。該會統計2013至2016年財務報表，相關比例達73%。

惟無論如何，賽事舉行在即，香港若無電視台競投，又不想市民錯過直播賽事，就只能由政府出手購入，讓電視台善用餘下時間籌備播放。再者，這可免卻電視台之間如2010年世界盃般就播放場次的爭拗；即使爭拗重演，政府亦可交由轄下的香港電台播放，全民共賞。第三，從政府角度想，運動盛事能凝聚民心，進一步提升體育運動風氣，具有相當社會效益。

莫待電視台操弄觀賞奧運權利

政府一直不主張介入體育盛事轉播權，堅持在商業原則下，由電視台與主辦方商議，但遺禍甚深。電視台是收看賽事的主要渠道，而且有相當的盈利能力，電視台競相出高價爭奪賽事轉播權，綑綁用戶付費觀看，尤以歐洲的足球聯賽和世界盃為甚。結果，電視台紛紛把矚目賽事限於收費頻道播放，非訂戶只能觀看部分節目。若非主辦方規定開幕戰、總決賽等賽事於免費頻道播放，電視台必定連此等黃金節目也「訂戶限定」。

到近年電視台財政拮据，體育節目未能帶來更多觀眾和收益，即使有本地運動員參與的盛事也無心競投，港人幾乎不能透過本地頻道直播收看2018年的雅加達亞運，直至在亞運開幕前三星期，有線電視才宣布購得轉播權，見證運動員勇奪46面獎牌。因此，不論電視台旺市還是淡市，任由電視台主宰體育盛事能否免費播放，皆不合公眾利益。

政府應委派港台與日方洽商

體育界和民間均要求政府更積極主動，要麼要求電視台免費轉播全部賽事，要麼要求出資競投。縱觀現時穩購東京奧運轉播權的地區，不乏國營或公營廣播機構。中國中央電視台、加拿大廣播公司、日本放送協會、英國廣播公司和瑞士廣播電視集團分別取得該國全部或部分轉播權。

從生意角度看，形勢或不利電視台競投東京奧運轉播權，但市民仍然期望越洋替運動員打氣。在懸而未決之際，政府應委派香港電台與東奧及授權方洽商，要求在合理條款下出資，並註明東奧觸礁的財務安排。若然事成，港台要統籌賽事播放，聯同其他電視台分配賽事節目，而政府須增撥資給港台籌辦節目。

長遠來說，若然政府真心推廣體育，就必須改變思維，訂下主動購買播映權的準則，免得歷史重演，在運動開幕之前才着急。