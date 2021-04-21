廣播處長要做的是提升港台質素

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-21 18:10

香港電台近期不少電視和電台節目臨時被抽起，日前亦宣布加入新節目和新環節，其中之一是由普通話台及香港島婦女聯會合作，由本月26日起每月一次播出分享事業女性克服困難的故事。新任廣播處長李百全上任時被要求港台要做好公共廣播，節目要有質素，但觀乎目前的新動作未見能達到目標，反而過千網民在港台的社交專頁「派嬲」，認為環節老套及趕客。

港台節目要質素高，所指的是讓市民認同公民身份及促進公民社會發展、激發市民創意、鼓勵社會共融和多元化，亦要為節目編採和機構運作問責，履行公共廣播使命。同時間，港台以公帑營運，資源要用得其所，節目須維持一定的收視、收聽率。

港台自上月起，被加速整頓。（資料圖片）

新官動作多 未見全藍圖

早在捲入政治爭議之前，部分港台節目已版指質素欠佳，甚至浪費公帑。除了2018年審計署的報告之外，商務經濟及發展局在年初亦發表檢討報告，批評港台管治及管理失效，當中道出高層對節目製作和投訴處理被動，市民未必清楚投訴個案和結果，又重申港台電視部年花億元計公帑，換來低迷的收視率和認知率，物非所值。

李百全就任新任廣播處長後看似大刀闊斧，引入全新編輯委員會，在節目製作或播出前檢視具爭議節目。新制實行不到兩個月接連臨時抽起《鏗鏘集》、《議事論事》、《給香港的信》等節目集數，又去信要求退出參與和停送節目比賽，被針對的節目部分與反修例風波和港區國安法相關。一些人批評連串舉動打擊員工士氣，但更重要的是在提升節目質素和收視率、收聽率方面，新管理層仍然未能提出偉略。

邱騰華指，港台管治管理出問題，要建立清晰透明編輯制度。（歐嘉樂攝）

港台日前宣傳新電台節目，可說是初試啼聲。網民似乎不「收貨」，批評活動佈置和設計落伍，猶如回到過去，更對環節與建制社團合作而嗤之以鼻，紛紛表示無意收聽，甚至擔憂港台成為官方「喉舌」。

節目宣傳不用豪裝，但若連宣傳也欠缺心思，很難吸引聽眾觀眾欣賞。若然這是因為製作人員避免節目惹管理層不滿而放棄構思新穎意念，管理層有責任詳細交代創作空間，安心給下屬落實創新意念，共同承擔責任。若然是預算受限，那管理層則應增撥資源，讓新意念成真。

調配資源也是處長職責

資源短缺也不是現時才有的問題，過往的《頭條新聞》受批評，原因之一是環節十年如一天，場景亦粗糙簡陋，難符當下觀眾對畫質細緻的要求。固然，資源不是決定質素的唯一因素，而且港台不是缺錢，近年每年獲撥款近十億元，但個別節目會缺乏預算，因而削弱作品成果。就此，港台需要與政府磋商，改善資源調配。

另外，劇集是留住電視觀眾的主要途徑，港台擁有自家電視頻道，而且過往港台劇集的口碑不俗。政府應支持港台製作準確反映時局，啟迪民智的劇集，既吸引觀眾，又可培養新一代的幕前幕後製作人員，更可透過行銷收回部分開支。當然，要港台壯大，政府應積極落實興建新廣播大樓。

香港電台新任廣播處長李百全於上月一日上任後，不少節目因受「整頓」而抽起已錄製的內容。（資料圖片 / 張浩維攝）

香港社會要由亂入治，相信港台亦不例外。港台過往進步空間不少，新管理層手起刀落改革管治，但未必一定是對症下藥。改革港台的目的絕非「整死」港台，而是讓其肩負公共廣播使命，製作更多更出色及凝聚社會的節目。最近增聘了顧問的廣播處長除了要有行政手腕，更需要的是對推動公共廣播的識見。