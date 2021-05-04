蓋茨離婚千億身家何處去　首富行善無解貧富懸殊

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-04 17:15

全球身家第四、微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）周一（3日）與妻子梅琳達（Melinda French）共同發表聲明，宣佈結束長達27年婚姻，兩人旗下的1,460億美元身家的去向，迅速成為傳媒爭相報道的新聞焦點。同樣在西雅圖建立其商業帝國的全球首富、亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）兩年前離婚，其前妻麥謹思（MacKenzie Scott）得以瓜分356億美元資產，令之旋即成為全球女首富，並捐出近60億美元予慈善組織創下歷史紀錄。不過蓋茨由於早已退出微軟管理層，而其夫婦命下的慈善基金會等資產亦令之財產較為複雜，梅琳達能否瓜分蓋茨一半身家亦屬未知之數。

此次兩人離婚分家，坐擁498億美元資金、為全球最大規模的比爾及梅琳達蓋茨基金會成為焦點外，其慈善事業手法亦一直為外界爭議的對象。自新冠病毒於全球大流行以來，長年以來關注全球公共衞生及研發疫苗的蓋茨便斥資逾2.5億美元用以投資研發新冠疫苗。不過當最近印度疫情失控，拜登政府便備受國內外民間團體及政客壓力，要求暫時豁免疫苗的專利權，與印度分享疫苗技術。而印度、南非兩國向世貿提出訴訟時，身為「疫苗沙王」的蓋茨竟與各大藥廠聯成一線，以知識產權為理由反對向印度提供疫苗知識，又指將強生藥廠的生產線搬到印度，將會令外界質疑其疫苗安全。

隨著比爾和梅琳達·蓋茨基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）於2000年成立，夫婦二人的重心轉移到了慈善事業，包括全球衛生及教育等。(REUTERS)

富可敵國的財力與影響力

在印度每日數十萬人染疫身亡、遺體火葬無門惟有席地而焚、屍首無人處理甚至給野狗咬噬之時，以慈善首當而聞名的蓋茨斷然拒絕與印度分享疫苗技術，自然受國內外所抨撃。而事實上其蓋茨基金會在全球的慈善事業亦一直為人詬病，如其在非洲斥巨額對付愛滋、肺癆、瘧疾，令本來已嚴重短缺的醫療人員被抽走，令當地的基本醫療服務及營養更加貧乏。世界衞生組織亦批評蓋茨基金會壟斷了瘧疾研究，令不少科學家為得到基金會的獎金而不再對外分享其研究，窒礙了科研發展。而蓋茨基金會促成牛津大學將新冠疫苗研發權售予阿斯利康，更令牛津一反其當初稱會捐出其知識產權的承諾。

儘管各國政府以數以億元的投資協助研發疫苗，如特朗普政府的「曲速行動」便斥資過百億美元納稅人公帑與七間藥廠研發疫苗，又事先豁免其疫苗安全或成效的法律責任，又不論成敗在研發成功前已事先訂購其疫苗，但藥廠依然可享有專利權。阿斯利康及其母公司去年股價便不斷攀升，而過去20年便錄得過營利的諾瓦瓦克斯藥廠得到美國政府注資後市值便急升十倍至100億美元。輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）去年更在公佈疫苗研發成功當日出售價值556萬美元的公司股份套現，亦惹外界質疑其造市牟利。蓋茨基金會既大量投資在研發疫苗，現今蓋茨與藥廠一同反對暫停專利，亦被指利益衝突。

以蓋茨基金會富可敵國的財力，要影響公共政策可謂易如反掌。如蓋茨基金會支持的教育理論由於得到大量資源，使得其他教育理論的研究漸被排拒於主流。而其支持的私立學校亦趕絕不少社區學校，令其所設立對學生、教師、學校的評分準則成惟一標準，然而其教育政策卻毋須向選民或納稅人問責。身為美國最大農地主的蓋茨，近年便大力投資印度農業，並以中央化配以大數據管理，亦被當地人質疑科學實證基礎不足，憂慮其實驗會改變印度農業生態，產生糧食危機。蓋茨亦被質疑其偏好大藥廠及農企多於當地人利益。而近年印度政府正是欲把農產品市場化，引發當地近年最大規模的農民示威。

「一個地球」氣候峰會邀請到微軟創辦人蓋茨出席，蓋茨基金會承諾了在未來2年撥出3.1億美元支援非洲及亞洲的農夫。（美聯社）

社會不能只靠富豪自覺

蓋茨無疑是近數十年來最成功的企業家之一，其不同於喬布斯或馬斯克之類充滿想像力的發明企業家，其一直以合乎大眾需求的務實思維一手打造微軟帝國，改寫了過去數十年人類的生活模式。蓋茨亦是首位首富承諾會捐出95%的身家予慈善用途，開當代富豪散盡家財行善之先。不過其慈善事業始終擺脫不了資本家利益先行的營商手法，除了導致非洲公共衞生資源分配嚴重傾斜，又改變了印度的農業生態。其在教育、疫苗、公共衞生政策上的龐大影響力，繞過了政府、選民、納稅人的監督和問責，亦再次令人質疑缺乏公權力制衡的企業，儘管其本意是慈善，亦並不代表其對社會不會構成負面影響。

正如蓋茨稱其行善理念啟蒙於19世紀末美國石油大王洛克菲勒（John D. Rockefeller）、鋼鐵大王卡內基（Andrew Carnegie）、銀行家摩根（J. P. Morgan）等般，在第二次工業革命時累積大量財富，被時人斥之為貪得無厭的吸血鬼時，開創公共關係一門學問以慈善事業挽救名聲。卡內基更留下《財富的福音》一文，樹立富人行善的榜樣。然而當年同樣為老羅斯福打撃財閥、制約資本的進步主義時代。洛克菲勒便因被判違反競爭法，其石油帝國被分拆為34家公司。近數十年資訊革命產業轉型，新興科技財閥冒起，蓋茨為首的首富儘管自覺捐出身家，面對財富不均帶來社會不穩，政府又怎能坐視不理？