亞馬遜打壓工會籌組　美國工運今非昔比

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-26 06:30

在美國南部阿拉巴馬州最大城市伯明罕的市郊的貝瑟默（Bessemer），一場勞資大戰即將上演，而且引來全國關注。原因是當地一個有5,800名工人人工作的貨倉，正發起一場組織工會選舉，對手是全球坐擁130萬僱員的世界第五大僱主的電子貿易商亞馬遜，以及其創辦人全球首富貝索斯（Jeff Bezos）。

亞馬遜過去十年市值增長2,830%成為權傾全球的科網帝國，不過其公司監控、剝削、無理解僱員工的勞資醜聞卻不斷發生。過去一年疫情肆虐民眾被迫困於家中，令亞馬遜大發國難財。最近一季的銷售額急漲44%達至1,256億美元，貝索斯身家去年也急增700億美元。然而在疫情期間大量亞馬遜員工仍要依舊上班，員工在疫情初期時更向外投訴防護裝備不足，至今更有近二萬名員工染病，其中阿拉巴馬州更錄得亞馬遜旗下最高感染率的貨倉。面對勞工保障不足、工時過長、工資過低，當地員工已籌備組織工會多時。

貝索斯（Jeff Bezos）憑藉亞馬遜成為世界首富。（視覺中國）

極為懸殊的勞資之爭

富可敵國的亞馬遜也不是省油的燈，至今為止每一次都能成功瓦解國內的工會力量。尤其南部近年工運亦屢受挫敗，密西西比州的日產汽車、南卡羅萊納州的波音公司、田納西州的大眾汽車的組織工會運動皆鍛羽而歸。不過阿拉巴馬州北部伯明罕為傳統煉鋼業城市，盛產鐵礦、煤、石灰，工會傳統仍有一定影響力，加上此次擔綱的零售批發和百貨公司工人工會（RWDSU）早在工運盛行的1930年代成立，曾於1943年資方不肯承認其工會時發動罷工，最終迫使總統羅斯福出兵圍封公司總部，並派商貿部長進駐公司。

現時美國距離羅斯福新政的親勞工時代已相距甚遠。自1980年代列根主政以來產業外移大量製造業下崗，政府廢除部份勞工保障條例，資方權力日益膨脹打撃工會活動層出不窮，美國工會勢力已大不如前，從1950年代35%工人為工會成員下降至現時的11%。同樣為亞馬遜僱員，歐洲工人由於當地較完善的勞工法例皆可成功組織工會，而美國工人組織工會的力量則屢受打壓。調查發現有89%美國資方會組織強制反工會講座、57%會威脅一旦成立工會將關閉營運、47%威脅減薪及削減福利、34%甚至解僱支持工會的員工。

亞馬遜打撃工會手段亦如大部份資方般，在貨倉周圍甚至在廁所都貼滿反工會宣傳，又強迫員工出席反工會講座，當有員工提出質疑時便拍低其員工證照片。資方軟硬兼施，一方面恐嚇員工一旦工會成立將會減薪和減福利，指工會領袖只為私利不能為工人爭取權益，另一方面提出勞資是一家人毋須外人干涉，指出其為員工提供的眾多福利大打溫情牌。亞馬遜甚至去信市政府要求將貨倉外的紅綠燈加快，以免員工被在路邊的工會支持者兜搭游說。由於亞馬遜的龐大財力及權力，又有法律作後盾，令此場勞資之爭極為懸殊。

有文件揭發，亞馬遜利用自動系統監製員工生產力，甚至解僱。雖然亞馬遜則否認真有其事，但也展示了人工智能用於人力資源上一種可能。（視覺中國）

工人階級向資本家反撃

最近亞馬遜以2,300美元的日薪，聘請反工會顧問布朗（Russell Brown）。布朗為協助UPS、通用電氣等大企業打撃工會活動的專業顧問公司，並為受國內著名保守派及共和黨金主科赫兄弟（Koch brothers）的資助的一所智庫的主席。其活躍於美國政界的游說工作，如在去年爭取保守派最高法院大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）的提名，又反對保障組織工會權利的《組織權利保護法案》，最終令法案在參議院遭共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）阻止。如今亞馬遜添得一員猛將，更令貝瑟默工人前景更不明朗。

儘管如此，貝瑟默工運也在亞馬遜提出將郵寄票改成個人親身投票的訴訟勝出一小仗，令資方無法舉行最後的拉票行動。現時郵寄投票已經開始，但最終下月底開票時，全體5,800名工人當中會否有過半人贊成成立工會則仍是未知之數。然而在科網巨企權力日益膨脹甚至富可敵國，疫情下貧富差距不減反增，此役已被視為工人階級向資本家反撃的重要一仗，也是美國工運能否復興的指標。而當企業控制民眾生活各個層面，賺取天文數字的暴利，儼如一個帝國時，工人要求向企業家問責的些微民主權利，其實根本毫不過份。