豁免疫苗知識產權保護　撼動藥廠既得利益結構

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-06 17:52

美國政府在周三（5日）宣布支持豁免對新冠疫苗的知識產權保護，並在世界貿易組織層面達致這目標。此舉表示白宮抵抗了來自藥廠和維護知識產權組織的壓力，掃除大規模疫苗生產的障礙，向全球抗疫踏出重要一步。

美國貿易代表戴琦的聲明指出，美國政府認為知識產權需要受保護，但豁免新冠疫苗的知識產權有助盡快生產安全有的疫苗給最多民眾，以終結疫情。聲明提及的世貿層面，是指南非和印度在去年10月共同在世貿的倡議，要求世貿允許所有成員國豁免與新冠疫苗和藥物相關的知識產權，直至全球達致群體免疫為止。

美國終向藥廠抗衡

若果知識產權可在疫情期間豁免，生產和購買疫苗的費用可望下降，而世界各地藥廠更容易製造疫苗以供應給藥廠產地的民眾，不必再苦苦等待COVAX疫苗分配計劃。倡議早獲世界140個國家支持，但諸如歐盟成員國、澳洲、日本和過往的美國等先進國家則不在名單。

美國總統拜登（Joe Biden）5月4日於白宮發表講話，鼓勵當地民眾踴躍接種疫苗。（Reuters）

美國的取態舉世注目，因為生產新冠疫苗的輝瑞、強生、莫德納藥廠也是美國企業，而它們一直從知識產權收益牟取暴利，又主導美國和世界的藥物使用條款，例如透過延長專利而阻止廉價仿製藥上市。在新冠疫苗生產上，傳媒曾報道藥廠多次遊說白宮反對豁免，以及要求白宮懲罰私自提升疫苗產量的國家。

事實上，美國政府支持疫苗生產豁免知識產權保護，不代表疫苗就可以順利面世供應全球每一角落。即使廠房有產能、質素獲保證，但亦要疫苗原廠願意轉讓生產技術。因此，拜登政府今次一反過往政府立場，以至跟歐洲、英國、日本等盟友相左，政治意義更為重大。美國此舉是向國內藥廠製造強大的政治壓力，迫使它們大幅開放技術轉讓，達致全球大量生產。同時間，美國亦向仍然反對豁免保護的國家施壓，以求在世貿機制下達成一致共識。

圖為輝瑞提供的相片，顯示美國密歇根州疫苗生產設施的疫苗製作過程。（路透社）

撼動利益者必是硬仗

當然，眼看消息公布後，藥廠股價在短短半天就下挫一至兩成，藥廠絕不輕言對白宮罷休，也許要求美國政府縮窄豁免範圍和期限，或者向國民打政治宣傳戰，斥責拜登政府把美國的疫苗技術拱手相讓給中國和俄羅斯。拜登以至政府團隊不可受這些說客左右，必須顧及世界大局。更重要的是，當美國政府可以藉此機會逐步擺脫藥廠的控制，重奪公共健康的權力，長遠受惠的也是美國以至世界人民。

拜登政府終於向藥廠抗衡，對香港不無啟示。藥廠是美國兩大黨的重要政治獻金來源，不少政府高層跟藥廠過從甚密，醫療政策難免要看其面色，到了疫情肆虐美國和全球的一刻，美國政府才向藥廠開刀，在這方面只能說是遲來的一步。而受着既得利益者左右的，其實又何只美國？香港特首林鄭月娥曾經道出施政三座大山，即港鐵、領展和強積金對沖機制，到現在仍未整治，更遑論是令香港不斷累積民怨的地產財團。也許特首現在着眼於政治制度改革，這方面固然重要，但經濟民生改革也不能耽擱，否則到了香港社會再次動盪，無數港人受苦受壓後，政府才醒覺要撼動，未免太遲。