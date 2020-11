選後方公佈疫苗研發順利　輝瑞名利雙收成大贏家

2018年10月24日,美國華盛頓,美國總統特朗普在白宮主持有關政府“對抗全國阿片類藥物危機”的活動。 U.S. President Donald Trump speaks during a White House event on administration efforts to "combat the opioid crisis" in the East Room of the White House in Washington, U.S., October 24, 2018. REUTERS