選後方公佈疫苗研發順利　輝瑞名利雙收成大贏家

美國大選後，總統特朗普至今拒絕承認落敗，其競選團隊亦在各州興訟，質疑選舉舞弊。在拜登以不及兩萬票之差險勝的喬治亞州，州務卿宣佈重新點票。然而就算喬州最終點票結果有所不同，特朗普仍要在多個州份推翻選舉結果，方可改變落敗的事實。恰巧在此期間，美國最大的製藥公司輝瑞宣佈與德國生物製藥新技術公司（BioNTech）合作研製的新冠疫苗有效率高達九成。此消息不遲不早，偏偏在大選結束後公佈，更令特朗普陣營心裏不是味兒，質疑是否有心延遲公佈，也令此好消息捲入政治風波蒙上了陰影。

早在大選前夕的最後一輪選舉辯論中，特朗普便聲稱疫苗研製成果將於周內面世，結果當場遭拜登以及主流媒體群起而攻之，稱其無憑無據信口開河，又指其所言只為淡化疫情，與認真抗疫的拜登截然不同。不過僅在三個星期之內，輝瑞公司便公佈如此重大的消息，與特朗普選前的預測吻合。當然此不能排除特朗普當時並非純粹因求票而胡說，不過輝瑞剛巧在特朗普落敗後兩日才公佈卻惹人疑竇，特朗普更痛斥其隱藏政治目的。輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）則解話稱，自己亦要到選舉結果後一日才得悉測試結果。

布拉之言可信與否可謂人人言殊，不過其公佈疫苗消息的時機，同樣不遲不早偏偏在其放售輝瑞股份的前一天發生。輝瑞在11月9日公佈測試結果後股價曾大幅升逾15%，全日高位為41.99美元，而布拉則是以每股41.94美元出售總值556萬美元的股份，意味其是以接近高位出貨。輝瑞發言人則指布拉放貨是於8月19日通過預定交易計劃的一部份，當中不涉及布拉自我抬價的成份。但圍繞住大選結果、疫苗成果、布拉出貨，如此三日內發生的總總奧妙的巧合，當中有沒有牽涉私人利益及政治目的，真是信不信由你。

2018年10月24日，美國華盛頓，美國總統特朗普在白宮主持有關政府“對抗全國阿片類藥物危機”的活動。 U.S. President Donald Trump speaks during a White House event on administration efforts to "combat the opioid crisis" in the East Room of the White House in Washington, U.S., October 24, 2018. REUTERS

藥廠賺盡竟忽為人稱許

布拉在股票市場大刮一筆，特朗普則連任失敗，自然是心生憤恨。不過身為白宮冠狀病毒工作組負責人的副總統彭斯，也恰如其份為輝瑞的疫苗成功消息為之祝賀，並歸功於特朗普牽頭的公私營合作研發計劃。輝瑞卻急急為此與特朗普割席，向《紐約時報》稱其從來未有跟政府合作，亦未曾收取政府在內的一分一毫。但事實上輝瑞的確有參與聯邦政府研製疫苗的「曲速行動」計劃，儘管其未有收取生物醫學高階研究和發展管理局的研發資助，但聯邦政府早已跟輝瑞簽訂總值20億美元以生產一億劑疫苗的合約，為其研發成果提供保證。

然而逢特必反的自由派媒體卻對特朗普群起而攻之，稱其不知廉恥只為領功，並轉載輝瑞未曾收取政府任何資助，獨力研發疫苗以救黎民於水火之中的公關術語。自由派更轉載布拉稱疫苗將會免費供給每名美國公民的短片，讚揚輝瑞的慷慨付出。相比十惡不赦的特朗普，布拉忽然成了關愛社會的英雄資本家。本來反企業壟斷的自由派為了反特，突然完全信服企業毋須政府干預自由發展，最終會為社會帶來福祉的可笑宣傳，相反一向極力鼓吹小政府大市場的保守派為了領功，卻反而大力宣揚公私合營的好處，可謂諷刺之極。

事實上輝瑞等製藥企業自90年代起，以層出不窮的非法手段向患有慢性疾病的病人提供上癮性極強的非處方止痛藥，觸發美國鴉片類藥物氾濫，上癮及死亡人數於短短十數年間飆升五倍。一項報告便指出，單在2017年每100名美國人便有58人有服食鴉片類藥物習慣，而逾七萬宗服藥過量致死個案中，有逾四萬宗與鴉片類藥物有關，目前每日平均有130人死於服食過量鴉片類藥物。由於美國醫療保險長期由私人企業把持，更令大量國民無法承擔高昂醫藥費，以依賴非處方的止痛藥，使國內的濫藥問題更為嚴重。

2019年11月7日，中國官方對“中美聯合破獲的第一起芬太尼走私案”作出宣判。河北省邢台市中級人民法院依法對9名被告人進行了一審公開宣判，主犯劉某被判處死刑緩期二年執行，蔣某某、王某某被判處無期徒刑，夏某某被判處有期徒刑十年，梁某某等其他5人被分別判處六個月至二年不等的有期徒刑。

美國藥物氾濫危機

然而由於製藥及保險企業在美國政界的長期捐獻，令醫保改革多年來舉步維艱。單以輝瑞為例，於2009年首九個月便花上1,630萬美元在國會進行游說，令其成為全美第六大的游說團體。同年輝瑞遭入稟控告其非法出售四款藥物，最終輝瑞以史上金額最高的23億美元達成庭外和解。2018年強生公司以及其他製藥巨企同遭兩個俄亥俄州縣政府入稟，要求其為逾500宗服食鴉片類藥物過量致死負責，結果強生須為此賠償2,040萬美元，另外又被奧克拉荷馬州法庭裁定為該州爆發鴉片類藥物氾濫危機賠償5.72億美元。

特朗普2016年參選總統時，便向鴉片類藥物氾濫成災的紅州，以及當地受打撃最重的白人勞工選民承諾會戰勝國內的濫藥疫情。其上台後宣佈美國進入全國公共衞生緊急狀態，並成立特別委員會以應付濫藥疫情，並通過多項法案以撥出更多公共資源扶助患者。特朗普又將矛頭指向每年平均有總值約四億美元的類鴉片藥物走私進美的最大出口國中國，更曾公開直斥芬太尼每年殺死10萬美國人，習主席曾稱會制止但卻沒有。雖然特朗普致力打撃從海外流入的走私鴉片類藥物，卻始終未有解決國內製藥公司權力過大的結構性問題。

結果特朗普在本次大選尋求連任而失敗，製藥商卻成為了打敗邪惡，拯救黎民的英雄。全民浸淫於撃敗「法西斯主義」的狂歡中，沒有人在意其如何一手創造了肆虐全國的鴉片類藥物氾濫危機，亦沒有在意其行政總裁在股市大賺一筆有否自我抬價之嫌，也沒有人深究是特朗普政府花下20億美元買下的疫苗，方令布拉能在社交媒體上有承諾免費提供給每名美國公民的豪言，最終輝瑞請客政府付鈔，輝瑞卻仍能在公關取得一面倒的支持。有政府放任不管、傳媒吶喊助威，此一盤幾乎無成本卻名利雙收的生意，資本家難道不賺？