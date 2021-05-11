重要輸油管慘遭黑客攻撃　美國再暴露網絡安全隱患？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-11 17:14

美國境內最大的輸油管「殖民油管」日前竟遭到黑客攻撃。從美國南部煉油重鎮的德州侯斯頓開始，北上橫跨12州到新澤西州林登市的輸油管，全長8,850公里日攜250萬桶燃油，肩負起東岸45%以上供應，上周末遭到勒索病毒攻撃而癱瘓，令美國油價飆升6%到每加侖2.967美元的2014年以來新高。而進入夏季運輸高峰期當地亦僅餘六至七天的預備儲油應足短缺危機，一旦未及搶修勢將影響飛機燃油的供應，甚至可能令美東各大機場停擺。儘管被指為元兇的俄羅斯網絡犯罪集團「暗面」極力否認犯案不涉政治，但惹足以再次引起舉世對美國網絡安全隱患的憂慮。

此道被視為美國東岸能源大動脈的輸油管癱瘓後，德州油田緊急減產每日50萬桶原油，白宮更為此頒佈緊急狀態並同時放寬美東18州的運油貨車司機的工時上張，務求維持東岸各地的燃油供應。拜登稱根據美國情報單位顯示，目前未有證據證明俄羅斯政府有牽涉其中，不過聯邦調查局則把矛頭直至俄羅斯的網絡犯罪僱傭兵團「暗面」。而「暗面」亦發表聲明，指其並不參與地緣政治或有連結任何政府單位，目的只為求財。其亦稱事前未有意識攻撃目標為「殖民油管」，並稱日後將與生意拍檔事先檢視每個目標以避免導致社會後果，似乎害怕幹了這票大案後聲名鵲起，從此會得罪了美國政府而遭到針對。

網絡暗戰白熱化

不論本來其攻撃目的為何，背後有否克里姆林宮的身影，如此重要的大動脈對外國的網絡黑客攻撃如此不堪一撃，亦暴露了美國的潛在國家安全問題。而最近幾年美國亦不斷出現如此的隱憂，如去年新冠疫情爆發初期，美國因眾多防疫物資的供應鏈轉移海外而導致個人防護裝備嚴重不足，甚至出現聯邦及各州政府高價爭奪物資的情形。年初冬季德州一場暴雪亦連全州電網故障而停電，造成至少111人凍死，超過近2,000億美元經濟損失。而數月前大型貨輪於蘇彝士運河擱淺，更引起全球供應鏈緊張。上述種種意外已反映美國網絡及基建滯後所引起的危機，何況潛在敵對政府可能發動的網絡攻擊。

近年國際間的網絡攻撃日益白熱化，去年美國法院便起訴四名解放軍黑客於2017年入侵信用報告機構艾可飛，竊取近1.5億美國公民的個人資料，被喻為美國史上最大的數據竊取案。同年一個網絡黑客組織亦被指受俄國情報單位主使，入侵美國政府各級部門竊取大量機密資料。本年初亦有報道指俄國情報總局屬下的黑客組織「沙蟲」正以美國的石油、天然氣等能源及工業企業為入侵目標，亦曾數次得手。而《紐約時報》也曾披露美國網戰司令部亦已在俄國的電網設置可潛在干擾其能源供應的惡意軟體，可見廿一世紀的國與國戰爭已僅是現實世界中飛機坦克的熱戰，亦為網絡之間的網絡暗戰。

在科技日新月異下網絡對人類生活舉足輕重，而國際政局又日益複雜紛亂下，拜登連接拋出萬億美元的方案，着力提高科技產能、升級老化基建、確保供應鏈穩定等，實在正是回應其時代對國家安全的需要，當中亦包括要彌補長年忽視的網絡安全隱患。在此時代背景下政府的角色也勢必更趨吃重，昔日一套單憑私人市場主導經濟的思維已經過時。網絡犯罪僱傭兵團「暗面」發動黑客攻撃，癱瘓輸油管而忽然聲名大噪之時，亦不得不再次反映已經不可能從人類日常生活抽離的網絡世界，驟眼看雖然看似令生活更為便利，同時間亦是一個從國家級單位至黑客兵團，各式潛行者擺佈的黑暗空間。