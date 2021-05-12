廢校不獲善用　浪費官地資源

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-12 06:40

規劃署本星期一（5月10日）更新了經中央調配機制檢視的空置校舍用地報告，內容涵蓋全港192幅政府土地或即將交還的私人土地。截至2020年12月底，這些空置校舍用地當中有超過一半的97幅土地尚未能確定其長遠用途，更有接近兩成沒收到任何短期租約申請而需要繼續閒置，反映政府還是做不到善用手中的土地。

報告提到這些空置校舍官地裏有23幅獲建議全部或部分改作「住宅用途」，其中已計劃、正在進行或完成發展公營房屋的土地有9幅，不過屬於深水埗白田邨重建計劃的香港心理衛生會兒童白田中心用地未來擬建新的小學，反而建議改劃作「政府、機構或社區」用途的救世軍三聖邨劉伍英學校校舍則落實會發展過渡性房屋。

截至今年3月，規劃署共檢視234幅空置校舍用地的長遠土地用途。（資料圖片）

空置情況繼續擴大

比較去年6月關於2019年底的同一報告，當時開放可供申請短期社區、機構或非牟利用途租約的空置校舍土地只有36幅，而這個數字來到今年則變成了38幅。雖然2020年底清單加入了觀塘聖若瑟英文中學及九龍城紅磡官立小學兩所空置校舍，但是它們兩者都正考慮作長期用途的申請，由此可見長、短期用途規劃皆從厥的空置校舍土地數量其實是有所增加。

值得注意的是，起碼有11處空置校舍用地從2019年底尚在考慮短期用途申請中途變成在2020年底接受短期租約申請，而沙田排頭公立學校、禮文公立學校兩處更由考慮長期用途申請中途變成了接受短期租約申請，反映出政府重新規劃空置校舍官地用途的態度仍然趨於保守，有接近三分之一的使用申請在當局考慮過後遭到拒絕或被迫擱置。

沙田排頭學校因收生不足已遭殺校，事隔多年，校舍卻已滋生蚊蟲，並面臨倒塌危機。（蔡正邦攝）

交付處置工作緩慢

另一方面，空置校舍用地報告一些細節也揭示出當局在收地、拆卸與交付等其他相關環節的進度落後。前述的沙田排頭公立學校至今廢棄30餘年且陷入危樓狀態卻尚未拆卸，灣仔番禺會所華仁小學前校舍用地則是經過一年依舊列為「待交還給政府的私人地段」。至於房屋署管理的大埔基正小學、屯門基良小學兩所校舍雖已一早撥作社福用途，但到去年仍未完成移交給社會福利署。

審計署在2015年10月曾經發表報告批評當局應該盡量善用本港空置校舍，而行政長官林鄭月娥在近年《施政報告》亦表示過要理順相關部門在審批發展項目時的程序。無奈的是，在重新規劃、使用和處理空置校舍官地這一方面，港府成績顯然還是存在改善空間，所以才會白白導致當中仍有不少土地遭到浪費。