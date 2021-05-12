緬甸軍事政變滿百日　正重走敘利亞舊路？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-12 17:43

自緬甸軍方2月1日發動政變，扣解國務資政昂山素姬、總統溫敏，以及執政黨全國民主聯盟其他成員，全面接管朝政至今已有一百日。本來軍方打算以高壓方式震攝反對聲音，但數月以來全國各地仍激烈反抗，衝突已釀成至少781人喪生，當中包括52名兒童。北部克欽邦及東部克倫邦等地方武裝勢力亦聲援示威者，與軍政府駁火，更於邊境地區擊落一架軍方直升機。至於反對派領袖成立的民族團結政府亦號召人民繼續反抗，並籌建一支人民國防軍與軍方進行武裝鬥爭。如此局勢下縱有東盟在外斡旋亦難以緩和局勢，有論者更指緬甸正朝向敘利亞內戰的舊路。

其實自1962年緬甸軍方發動政變推翻民選政府以來，軍政府半個世紀以來一直壟斷緬甸的政治及經濟權力。縱然有1988年民主運動後，昂山素姬的全國民主聯盟在1990年的國會大選中大獲全勝，軍政府拒絕交出權力並將昂山軟禁，緬甸繼續維持處於封閉落後的局面。不過在2008年軍方制定「民主路線圖」，宣佈將過渡到有緬甸特色的「有紀律民主」，雖然最終於2011年讓出權力，卻仍然在文人政府中把持最重要的官職，又可委任四份之一的國會議員，成為阻止全民盟要以四份三多數通過修憲削弱軍權的安全門檻。不過全民盟去年又一次的勝選，且親軍方的政黨滑鐵盧，最終令軍方亦狠下辣手接管政府。

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軍政府難以平息亂局

雖然1962年的政變為軍政權帶來26年的穩定，1988年對民運的血腥鎮壓亦換取其23年穩坐江山，但在2011年緬甸人在半個世紀首次嚐得自由民主的空氣，以及昂山政府帶來的經濟開放後，軍方嘗試以1962年或1988年的方式對付抗爭者，明顯低估了緬甸人對自由的渴望，以及對軍方的憎惡。結果事件一發不可收拾，導致今日緬甸瀕臨內戰的局面。軍方以威嚇進行恐怖統治，如每晚八點在官方電視台宣佈當天的搜捕行動，播出被控危害國安的犯人照片，當中有醫生、學生、選美佳麗、演員、記者、美妝部落客，當中不少人面腫口青，懷疑曾遭到虐待，目的便是要殺雞儆猴威懾反對者切勿反抗。

自政變初期軍政府吊銷主要私營報紙的出版許可證進行新聞封鎖，又實行全國斷網令緬甸人與世隔絕如同孤島。軍隊四出掃蕩城市，以彈弓、步槍到處搜捕、綁架、襲擊。當地人若被搜出昂山素姬照片、未登記的手機、一張外幣都有可能會受拘捕。當地人亦刪除自己的facebook賬戶、銷毀電話卡、抹走支持全民盟的紀錄自保。而不少人則仍堅持昂山呼籲的不合作運動，醫護人員、公務員、銀行職員紛紛罷工令眾多公私營服務陷於癱瘓，又有大量教師、家長、學生都杯葛公立學校，令中小學運作面臨崩潰。一些抗爭者亦轉往地下繼續將武力升級，軍政府雖刻意製造大權在握的表象，卻仍難以平息亂局。

2011年敘利亞受阿拉伯之春影響而爆發民主示威，抗議阿薩德長達40年的家族統治。阿薩德卻以化學武器對付示威者，最終令全國反彈揭竿而起，造成傚利亞長達十年仍未結束的內戰。聯合國人權事務高級專員巴切萊特便認為緬甸正在走敘利亞舊路，當人民和平示威遭受不必要且不合比例的武力鎮壓，人民被持續殘暴打壓激起而執起武器抵抗，最終令局勢急轉直下，暴力蔓延全國。緬甸軍政府以為可以鐵腕血腥統治壓服反對者，最終或許會成功，然而背後肯定要付上沉重代價。此群把持朝政數十年的軍頭為保住權力，不惜殺害示威者，或許也解釋了緬甸人民何以經歷百日以後反抗的決心依然不減。