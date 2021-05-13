財政政策要避免通脹之苦轉嫁民眾

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-13 17:50

美國周三（12日）公布的最新通脹數據升幅遠超預期，消費物價指數（CPI）按年大升4.2%，創下2008年金融海嘯以來的紀錄，而只計算日用品的核心CPI也按年上升3%。即使去年因疫情影響而使基數偏低，但按月計算核心CPI仍上升0.9%，遠超上月的0.3%，反映美國通脹水平正愈升愈快。消費性通脹快速增長，引發了市場進一步憂慮美國加息。但當美國通脹討論如火如荼，中國最新公布的通脹數據卻與此出現明顯的差距。

從全球供應的角度而言，經濟復甦推升油價、金屬等大宗商品的價格，其造成的影響必然也會波及中國的物價。的確，剛公布不久的中國生產者物價指數（PPI）錄得大幅增長，按年上升6.8%，比上月擴大了2.4個百分點。然而，雖然PPI上升快速，但4月CPI卻只上升了0.9%，核心CPI按年也上升0.7%，雖然速度比上月仍有快增長，但幅度明顯與PPI通脹有所差距。

國內CPI增速遠不及PPI

CPI與PPI的差距反映全球性通脹正通過大宗商品價格等傳導至中國內地，這尤其提高了生產者的原材料價格，並最終反映在以生產者為中心的PPI數據。然而，這種輸入性通脹只停留在上游生產者，並沒有再傳遞至下游消費者身上。消費者購入的產品通脹速度明顯慢於生產者生產成本的通脹速度。

正常而言，生產者成本上升的話，在可行的範圍內會盡量將價格轉嫁予消費者，因此PPI的上升在一般情況而言也意味CPI會隨之上升。然而CPI增速明顯緩於PPI，說明生產者基於一些原因無法將成本轉嫁消費者身上。其原因可能有很多，有分析指出，CPI未有跟隨上漲的原因是國內經濟雖然已全面復甦，但復甦也已經一段時間，而且增長漸趨平穩，在消費力並沒有爆發性明顯提高的情況下，難以將物價過度轉嫁於消費者。很可能因此，由大宗商品所拉動的這輪原材料物價上升，很難傳遞到消費者身上。

大宗商品漲價使產業鏈中下游的製造業企業成本上升。（新華社）

政策防備輸入性通脹

從大政策而言，中央政府在貨幣政策上非常小心，也是CPI沒有大幅上漲的原因。從去年疫情以來，以美國為首全球性增發貨幣已這成貨幣非常寬鬆的局面。長期的貨幣寬鬆有可能造成物價通脹。中央政府有感於防範輸入性通脹，在貨幣政策方面提早減低流動性。今年4月內地公布的金融數據都不及預期，例如M2同比增長8.1%，比上月低了1.3個百分點，顯示政府正努力壓止國內流動性氾濫的可能性。加上，中國經濟正常穩健地復甦，並沒有像美國直接派錢的財政政策，有效地限制了國內的消費者通脹。

雖然生產商無法將成本轉嫁消費者將無可避免地影響它們的盈利，但從社會的角度而言，避免居民飽受快速輸入性通脹所困，也許才是當下政策的主要目標。