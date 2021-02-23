經濟復甦加速　高通脹不能不防

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-23 17:28

隨着歐美等地區開展了接種疫苗計劃，加上美聯儲大量「放水」，全球經濟正有快速復甦的苗頭，在先前受疫情拖累的歐美地區尤是如此。彭博社上周六（20日）引述摩根大通（JPMorgan）經濟學家卡斯曼（Bruce Kasman）等的預測，指美國今年的經濟增速將遠高於疫情前水平，甚至會比中國更快。不過，不少經濟學家也同時警告，快速增長的代價可能是高通脹甚至惡性通脹，不單不是健康的經濟發展，更有可能發展成新的經濟問題。採用聯繫匯率的香港，同樣大受美元貨幣政策的影響，不得不對未來的通脹謹慎應對。

美國經濟復甦預期不斷升溫，自去年第四季時美國10年國債孳息率開始有上行趨勢，今年首個交易日便突破1%的心理關口，現已達1.36%。美債孳息率向來被市場解讀為對市場實際利率和通脹預期的指標，其不斷爬升引發市場開始擔心實際利息上行，這又將加大成本，刺激通脹水平。此外，實體經濟重啟預期會大增零售需求，加上油價等成本上脹，物價通脹的預期更為熱烈。

美股正在美元「洪水」的衝擊下不斷暴漲和膨脹，直至消耗掉全部的力量，在不遠的將來轉化為難以遏制大規模通脹。（Reuters）

多種指標指向快速通脹

另一方面，美聯儲已對市場投放巨額資金，大量美元充斥市面，而拜登政府也樂於加大政府開支，配合「放水」政策。加上兩者都表示寬鬆政策會繼續維持一段時間，對通脹會採取容忍態度，這些政策都加大了通脹加劇的可能性。

美國今年GDP增長可能很快速，但也有經濟分析認為這種增長將伴隨着高通脹，甚至形成惡性通脹。著名電影《大空頭》的原型主角Michael Burry及美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）全球研究部門首席投資策略師Michael Hartnett近日都發出警告，現時美國與1910至20年代初德國威瑪共和國又或是上世紀60至70年代美國高通脹的情況類似。經濟會看似很好一段時間，但高通脹水平和經濟過熱在若干年後最終將會變成惡性通脹或滯脹，輕則引起社會危機，嚴重甚至可能出現貨幣崩潰。

政府統計處公布2021年1月的消費物價指數，當中剔除所有政府的一次性紓困措施的影響後，基本通脹率為-0.5%。（資料圖片）

通脹亦正迫近香港

美國經濟會否有新一輪問題也許還是言之過早，但通脹預期正在升溫卻是不爭事實。雖然香港現時的通脹仍處於低水平，本周一（22 日）新近公布的物價指數顯示扣除政府一次性紓困措施後，基礎物價（CPI）仍處於負增長。但正如美國各種通脹指標所展示，香港末來一年至數年有可能面臨新的一輪通脹浪潮。

港幣與美元掛勾，欠缺自身貨幣政策，加上香港是自由港，資金自由進出，是國內以至國外資金集中熱門地方，美國如果出現高通脹浪潮的話，香港絕不可能獨善其身。通脹本身並非什麼可怕的事，現代經濟一般也認為成熟經濟體有一定的通脹水平屬於合理，然而當社會持續高通脹便可能引發重要社會問題。

就如1970年代的美國一般，歷史多次證明通脹加速下，實體物品與資產升值的速度往往比薪金增速要快，甚至可能出現高通脹高失業率的「滯脹」情況。打工仔在高通脹下購買力將下降。對於那些無法購買資產參與資本遊戲的低下階產而言，情況尤為嚴重。香港今日的不少社會問題，例如高樓價與工資增長追不上通脹等，某程度都是2008年金融海嘯後全球貨幣寬鬆快速通脹所遺留下來的。政府周三（24日）將公布財政預算案，當下的政策固然是優先考慮如何將香港帶出疫情的經濟困境，不過同時也不能忽視美元水浸所可能提來的社會問題，預先做好應對政策。