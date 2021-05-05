市場的真正憂慮是經濟過熱

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-05 17:48

美國財長耶倫（Janet Yellen）周二（4日）在網上經濟峰會中討論到拜登的新經濟政策主張時，指假如政策使經濟過熱、產生高通脹的話，可能需要加息應對。聯邦利率由聯儲局決定，傳統上決策獨立於白宮政策。不過耶倫在出位拜登政府財長前，曾在聯儲局出仕多年，2014年至2018年更任聯儲局主席，其有關於加息的講法普遍認為非常有份量。消息一出，被認為對利率敏感的科技股領跌美股，納指盤中一度大跌接近3%。

耶倫有關加息的評論表面似乎與聯儲局主席鮑威爾早前在聯儲局議息時所作的評論有所衝突，一度令市場陷入混亂。鮑威爾自拜登上任推出巨額政府使費方案後，一直都堅持聯儲局不會過早加息，他認為經濟並不會過熱並出現超越通脹，並指聯儲局會容忍通脹水平短暫高於2%並細心等待就業全面恢復才改變現在超寬鬆的貨幣政策。早前議息會議中，他重申了在加息前會先減少購買資產，而現在「尚未是討論」減少購買資產的時候，意即距離加息還將有一段長日子。

耶倫與鮑威爾說法無衝突

耶倫雖然在同日又再澄清，她並非對聯儲局的利率政策作出建議或預期，強調聯儲局是獨立運作的。其實細心研究，耶倫與鮑威爾兩人的講法並無衝突。耶倫提到「經濟如果過熱」便有需要加息，嚴格而言是金融常識一般的老生常談。鮑威爾認為沒必要加息的原因並非他不同意經濟過熱需要加息，而是他認為經濟未會過熱。

事實上，如果美國經濟在短期內出現超級通脹的話，根據鮑威爾任聯儲過往的行為模式，聯儲局很可能會改變立場加息。例如，在2018年上半年，鮑威爾指經濟強勁，會繼續加息周期。但美股從該年10月開始暴跌至12月底，鮑威爾指為了預防經濟衰退，立場180度改變由加息改為減息。由此可見，聯儲局的講法只是基於數據預期，萬一現實與預期有所差距，聯儲局並非一成不變。

鮑威爾在4月底議息會後的言論不喜反憂，重提兩大擔憂，仍然堅持「放水」，不願「轉呔」。

美國經濟會否過熱？

所以美國是否加息的關鍵，始終在於美國經濟會否過熱。雖然聯儲局堅稱通脹可能短暫增加，但不會持久，不認為經濟會過熱，不過市場顯然並不完全認同，並對相關資訊非常敏感。市場有不少分析師及經濟學者紛紛指鮑威爾根本不了解情況，稱經濟很快便會過熱並迫使聯儲改變立場改息。一些常用的數據指標似乎也正表示通脹正在提高。例如美國最新公布的3月居民消費價格指數（CPI），同比漲幅是自13個月後首度突破2%，環比也增加0.6%，是自去年8月以來最快。另一方面，常用於預測通脹的大宗商品價格近月也快速上升，銅價與鋼價都屢創近期新高。甚至乎，耶倫在這時討論到加息，也顯示她也不敢斷言經濟不會過熱。可見，市場的擔憂並非毫無道理。

到底最終會否出現經濟過熱和超級通脹現在各家有各說，只能留待時間證明。但由於市場難以預計拜登新的經濟政策會帶來何種影響，對未來感到異常焦慮，這也是為何耶倫只是老生常談地論及經濟過熱便需加息，也會引起美股大震盪。而在通脹不確定性和加息的陰影之下，金融市場正在醞釀更大波幅與震動。尤其是美股的估值已接近歷史高位，即使不馬上出現大跌，也很難再出現去年一般的大升。