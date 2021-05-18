香港磋跎歲月　領袖難辭其咎

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-18 12:00

全國政協副主席、前特首梁振英近日接受媒體訪問，表示香港「蘇州過後無艇搭」，必須與時間競賽，制定長遠發展策略，建屋改善民生。

不少人也記得，國家主席習近平2017年來港出席慶祝回歸20周年時，曾表示「蘇州過後無艇搭」，鼓勵香港、抓住機遇，把主要精力集中到搞建設、謀發展上來。這句俗語，梁振英近日亦引用來指出，香港人要把握大灣區發展的黃金機遇。

官員領袖應反省責任

把握機遇的說法誠然沒錯，但把這句話放回香港獨特的處境脈絡來看，就不只是這層意思。若說要「把主要精力集中到搞建設、謀發展上來」，那麼我們得先問，現在的精力放了在哪裏？毫無疑問，就是耗費了在無謂的政治鬥爭之上。

很多人將責任推到泛民主派在立法會拉布。拉布固然是錯誤的做法，是在鑽議事程序的空子，不必要地阻礙了施政效率。但將所有責任歸咎於拉布之上，也是錯誤的說法。許多民生政策其實都可以獲得跨光譜議員的支持，只是官員沒有決心打破既得利益，因循以往政策。再者，因為政府不能做到善治，以至連拉布都得到許多市民的默許，這本來就更應該令官員感到尷尬。

前朝政府不無責任

就拿住屋來說，梁振英在訪問表示如果公屋供應不夠，市民就要繼續住在劏房，並憶述2011年花園街排擋大火的慘劇。但花園街大火也已經是十年前的事，梁振英當時還不是特首。為什麼十年過去，經歷了五年梁振英政府和四年林鄭月娥施政，住屋問題還是未能解決？房委會上周公布的最新數據，公屋一般申請者和長者一人申請者的平均輪候時間更分別升至5.8年和3.6年。

梁振英拿「玫瑰園計劃」做例子，指出大型基建如機場、青馬大橋、西區海底隧道等也只是花了短短八年，要變革，其實事在人為。但特首一屆任期也有五年，可做的事絕對不少，為什麼我們的公營醫療體系仍然超負荷？公營房屋供應完全不達標？私樓市場失控地高企？殘疾和安老院舍一位難求？藍領打工仔仍然未享有俗稱的「銀行假期」？所有打工仔也沒有標準工時、失業及退休保障？是五年不足夠，還是為政者其實不懂「蘇州過後無艇搭」的道理？

隨着現屆政府任期來到最後一年，而梁振英近日又提出多項政策主張，一些人猜測他可能有意參選。任何人只要符合《基本法》規定的要求，不論是現任、前任特首或其他人，誠然都有資格參選特首。但香港今天需要的政治領導人必須有所擔當，帶領大家通過經驗去發展未來。如果繼續不肯直面問題，將責任永遠放在別人身上，那麼不論是任何人，即使他們有心，只怕也很難帶領香港走出困局。