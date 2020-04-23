香港需要的是革新者而非「醒目仔」

特區政府問責班子大改組，五名政策局長被換，惹來各界熱議。問責官員人選變動，社會總期望他們能帶來全新氣象，助港府改善施政。然而，新人事甫上任已有「醜聞」，有新任局長被揭曾藉「首置」名義漏洞避稅，個人操守因而成疑。香港深陷複雜的深層次矛盾，要走出困局，政府管治思維必須破格，問責班子若是只有在制度裹鑽盡空子、榨盡利益的自利精英，寄望他們創新氣象恐怕是緣木求魚。

國務院周三 （22日） 公布五名局長新任命，引起的話題不少，除了原任政制及內地事務局長聶德權調任公務員事務局長之外，還有分別委任年僅43歲的許正宇及徐英偉為財經事務及庫務局長及民政事務局長，創下歷來最年輕問責官員的新紀錄。許正宇為已故民政事務局前副局長許曉暉的胞弟，曾任地產商及銀行高層、政府經濟發展及勞工局助理秘書長、及駐京辦政務主任等職位，去年獲委任為金融發展局行政總監，為期三年。徐英偉亦曾從事銀行業，在2008年加入政府出任政治助理，直至2017年升任勞福局副局長。另外，兩名年輕局長均為政黨民建聯的成員，許正宇更是黨中常委，現已正式辭任。

財經事務及庫務局局長許正宇。（張浩維攝）

問責局長應「身家清白」

要說兩名局長還有何共通點，就是他們均有曾利用「首置」名義漏洞買樓避稅。政府自2013年引入雙倍印花稅，直至2016年劃一提高從價印花稅，兩者均豁免首次置業人士，即首置客可以原來稅率購買其首個住宅物業。但持有物業者只要利用近親轉讓單位，即可回復首置身份，故此漏洞多年容許投資者藉此避稅。許正宇去年從其妻子陳妍妮手中「購入」其跑馬地兩個物業各四分之一業權，前者現持有兩個物業各一半業權，後者因而回復首置身分，並於去年7月購入地利根德閣一豪宅，作價8,600萬元，估計可避稅552.5萬元。徐英偉早年亦以相同操作，於2014年10月從妻子余沛欣購入其九龍塘又一居單位業權，後者於同年11月隨即用首置身分以1,700萬於又一居購入另一單位，料已避稅127.5萬。

避稅不等逃稅，利用政策漏洞減少稅項實非違法，而且投資者以首置漏洞避稅已為通俗做法，相較個人操守，政府政策或更應為縱容歪風負責。然而公眾向來對問責官員操守有一定期望。當年非法僭建成為「梁唐」競逐行政長官之位的關鍵，坊間一樣有聲音認為非法僭建實為豪宅常事，認為公眾不應小題大造，但問責官員作為政府之首，清白廉潔是基本操守，亦正因如此唐英年才未能問鼎特首，想不到其對手一樣知法犯法，惟被揭發為時已晚。縱使避稅不至於違法，但有產、富有人士藉財技挪用首置優惠，也非問責官員應有品行。港府近年公信力每況愈下，市民對高官的信任本所淨無幾，新任高官也曾蹚渾水，更是教市民唏噓。

徐英偉掌管民政事務局。（張浩維攝）

高官充滿投機者？

兩位新任局長的避稅行為並非犯於出任問責官員之時，亦非涉及嚴重的利益衝突，相較過去梁錦松在增加汽車登記稅前偷步買車、林奮強在樓市辣招出台出偷步賣樓，聶德權有疑在放寬樓按門檻前偷步買樓，或許只為小事一樁。但當官員涉及醜聞常態化，不禁教人詰問港官人選是否別無更為「清白」的選擇，甚或是本地精英的本質根本如此，即慣於為自己利益不惜鑽探、游走制度空隙。然而本地深層次矛盾嚴重之極，需要的是官員跳出框架的破格思維，慣於利用制度自利者能否助社會走出困局，前景實在堪憂。