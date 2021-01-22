香港政府必須具備「表現認受性」

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-01-22 06:30

全國政協副主席、前特首梁振英日前接受《香港01》專訪時，提及特首可由選舉或政治協商產生，令社會猜測特首選舉方式是否將會有所改變。特首林鄭月娥和行政會議召集人陳智思先後回應，指維持選舉較好，因為認受性更大及有利施政。選舉誠然是產生特首的好方法，甚至香港應該按《基本法》所承諾，在適當時推進政制改革。不過，「協商論」引起的討論也應該讓我們擴闊想像，明白政治絕不只是選舉。事實上，管治認受性還有另一來源——執政表現。而這也恰恰是當下香港政府所缺乏的。

任何社會都有弊病，最好是在未有惡化成絕症時醫治，但人們通常難以察覺社會有小病，到發現的時候，往往已積重難返，香港的情況就是這樣。八、九十年代以來香港「順風順水」，管治精英因而覺得原有管治體制是無敵的，未有察覺在「小政府大市場」的邏輯下問題不斷累積。到了今天，大家已看清楚，金玉其外的香港有着房屋、醫療、安老、教育、交通等社會問題，回應不了市民訴求。一個如此發達的國際大都會，其鬧市居然有大量「劏房」，讓一家大細享用快餐的麥當勞淪為無家者的歸宿，最近還有官員竟然在「兩蚊」還是「三蚊」交通優惠上錙銖必較。公平正義缺失，顯然是這個城市的寫照。

有為政府回應市民訴求

回望歷史，政府不作為絕非必然，積極有為曾經讓香港充滿希望。許多人把「六七暴動」歸咎於左派煽動，無視二戰後港英政府對社會治理的不熱衷才是社會動盪的根源。事實上，當時香港雖有一些人嚮往的、有別於共產中國的「自由」，但經濟民生問題處理不善。1971年履新的麥理浩（Sir Murray MacLehose）不滿現狀，改弦易轍，他治港十年半期間除了建立廉政公署這一功績，還大力開拓新市鎮、廣建公屋、實施義務教育、改善公共醫療服務等。

為什麼麥理浩不是選舉產生的，但當今的香港市民卻很懷念這位港督？無非是因為他對普通人有起碼的同情心，更重要是因為他有實際的改革措施，讓市民相信這個家園將會愈來愈美好。

麥理浩內任在民生領域多有建樹，至今深受不少港人懷念。

不改革必遭人民唾棄

哈佛大學甘迺迪政府學院學者Tony Saich在研究當代中國時，頗為重視「表現合法性」（Performance Legitimacy，或稱「表現認受性」）的概念。它與訴諸意識形態或民族主義之類的政治操作不同，而是務實地處理經濟增長、社會穩定等問題。「表現合法性」可以是脆弱的，因為人民在習慣了中共帶來的進步後，倘若中共無法推陳出新、持續帶來進步，其合法性就會動搖。中共顯然已意識到這一點——藉着「改革開放」取得矚目經濟成就，現在則更進一步，推動「全面深化改革」，無非是要繼續發揮「改革紅利」。它明白自己的正當性全繫於「表現」，若不改革人民自然不會滿意。

以麥理浩類比林鄭月娥，或者以內地類比香港，並非完全適合，畢竟港英和特區處於不同歷史時空，而陸港兩地社會制度亦有諸多差異。但無論在什麼時空或者什麼社會，一出現問題就要處理，從這個角度而言，改革意義是普世和雋永的，值得當下的香港借鑑。

香港不必妄自菲薄，我們有許多本錢：政府有「行政主導」優勢，社會有許多人才，也有先進的發展經驗，如果當局願意推動改革，妥善處理包括但不限於「劏房」、「麥難民」等問題，絕對可以重新建立「表現合法性」，令市民對當局刮目相看。到時再以「一國兩制」原則推動政改，香港的民主政治更加水到渠成。