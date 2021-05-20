從《逃恥》看日本社會的低結婚率問題

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-20 17:37

被稱為「國民女神」的知名日本女星新垣結衣本周三（19日）宣布婚訊，引起其支持者於網路世界一片悲嗚。新垣結衣與結婚對象星野源在知名日劇《逃避雖可恥但有用》（簡稱《逃恥》）中扮演契約夫婦而結緣，最終「拉埋天窗」。《逃恥》這部日劇在日本與香港都大受歡迎，除了內容與演員吸引之外，很大程度上也與其反映的社會現象有關。

日劇《逃恥》大受好評，當中講述30多歲仍然未曾有戀愛經驗的男主角與畢業後一直找不到合適工作的女主角，兩人各取所需而進行「契約結婚」後，再慢慢從日常生活中培養出感情。故事雖然是歡喜結局，但在現實社會，並非所有人也能像新垣結衣與星野源一樣，能順利地結識到生命中的另一半。

眾所周知，日本出生率低下的問題愈來愈嚴重，人口老化做成「少子化」的問題。少子化問題除了是社會進步及高昂養育成本減低民眾生育意願之外，更根本的問題是愈來愈多人選擇不結婚。由於愈來愈多人單身，生育的任務落在愈來愈少的已婚夫婦上，變相令少子化的問題更為嚴重。按日本的數據顯示，結婚比率自1970年代以來持續下降，每千人中的結婚率由接近10的高峰下降至2019年的4.8。與此同時，終身未婚的人數也不斷上升，尤其是男性更為嚴重，在2015年已有排近四份一的男性終身未婚，女性亦有接近15%，厚生勞動省推論比例在將來將繼續走高。

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結婚生育關乎社會環境

結婚率低除了造成低生育率外，也產生了一系列的社會問題，例如孤獨問題，值得政策製定者所注意。當然，如果有人堅持不想結婚，社會並不應該強迫他們結婚，但正如《逃恥》的男主角一般，未能結婚的人不見得都是抗拒結婚的人。未婚問題與失業問題其實有些相似，未婚者很多不一定是不想結婚，而是基於各種因素找不到合適的結婚對象，或是未能滿足住房等結婚條件，正如失業者當中，不全然是堅持不想找工作者或完全找不到工作者，當中不乏是找不到合適工作、薪金待遇的人。

故此低結婚率問題並不完全是個人選擇自由，也是更廣泛的社會問題。既然是個社會問題，政策決定者便應該負起責任改善問題，令想結婚又不能結婚的人較容易「終成眷屬」。例如為年輕人提供經濟可負擔的住房、改善年輕人工作壓力等，都是可以著手之處。

其實低結婚率與低生育率的問題不只在日本這般發達的經濟體。隨着中國社會急速發展，社會也開始呈現了類似的問題。中國剛公布了人口普查數據，數據顯示中國人口增長進一步放緩，老齡化問題也日趨嚴重。對於老齡化問題嚴重，有不少評論建議進一步開放生育和鼓勵生育。但在討論生育問題之餘，結婚率下降也是一個根本需要解決的問題。按《中國結婚報告2021》所顯示，粗結婚率亦面臨下降問題。低結婚率不單只是感情問題，背後其實也有不少社會性的問題。例如中國男女比例失衡，按新公布的第七次人口普查數據，男女比為105.07：100，男性比女性多3,000萬人。也就是說，從技術上說，有3,000萬中國男性無法找到伴侶。由此可見，挽救低結婚率還有更多工作可以做。