沒有居所何來生兒育女？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-01 17:55

雖然2020年為雙春兼閏月，但去年首11月本港的註冊結婚數字較前年大跌四成。勞工及福利局長羅致光周日（1月31日）在網誌談及現象時，亦指同期新生嬰兒數目僅得約4萬，首次「跑輸」死亡人數。儘管上述現象是受疫情和社會事件的短期因素影響，惟此亦不改本港早已陷入老年化和少子化的結構問題。即使羅致光表明政府沒有鼓勵生育的政策，但當局亦要及早研究人口老化對經濟的潛在影響，未雨綢繆。

據羅致光網誌所述，本港去年首11個月的註冊結婚數字和新生嬰兒數目，分別較前年同期下降逾40%和17%，而在死亡數字上，去年同期平均每天有約139人離世，數字亦較前年同期增加4.4%。值得留意的是，去年的死亡數字是有統計以來首次超越出生數字。羅致光認為，本港新生嬰兒和結婚數字下跌，是與2019下半年的社會運動和去年初爆發的疫情息息相關。雖然這分析合乎情理，但綜觀人口統計的長期趨勢，即使上述兩事終告落幕，相信亦不改本港早正面對老年化和少子化的困局。

（資料圖片／林振東攝）

據統計處的資料，本港的生育數字過去38年均呈現下跌趨勢，而總和生育率在2003年創出每千名女性有901名嬰兒的歷史低位後，雖然在2012年曾回升至1,285 名，但其後再回落至2019 年的1,051名。縱然數字高低有時，但在整段期間總和生育率持續亦低於2,100的人口更替水平。而在2018年公布的結婚及離婚趨勢調查亦寫道，「近年男性及女性遲婚或不結婚的情況越見普遍」，不但男性和女性首次結婚時的年齡中位數愈見推遲，2016年的離婚數目亦較1991年超出兩倍多，可見相關數字下跌一早已是長期趨勢。

誠然，社會老年化和少子化均為發達國家面對的通病，而背後亦受女性經濟地位提升、婚姻觀念變革等非政府可控的因素影響，惟本港經濟結構嚴重扭曲亦有推波助瀾之效。畢竟生兒育女不只涉及個人意願，也涉及家庭對社會及經濟前景的判斷。本港過去廿年經濟總增長率雖然可觀，但新增財富不但未見流向低下階層，反而貧富懸殊愈見嚴重，實際工資增長追不上物價升幅之餘，樓價升幅更使不少年輕夫婦望「樓」輕嘆。試問若無容身之所，又怎能計劃生兒育女？

政府固然不該出手干預家庭進行計劃生育，但政府仍須及早研究老年化、少子化對經濟的影響，並就此訪尋可行出路。按政府推算，本港65歲或以上的人口將由2019年的132萬，大幅增至2039年的252萬，即每三人便有一人是長者。但隨着預期壽命延長和生育率低的雙重夾擊下，本港未來的退休人數勢將多於勞動新力軍，而適齡工作人口減少，不但使個人供養父母的擔子愈見沉重，連帶醫療養老等公共開支亦會隨之增加。政府除了可以透過稅務優惠、男性仕產假等措施來提升市民生兒育女的誘因，更重要的是創造出宜居社會環境，解決樓價高企、社會保障不足等問題，才能讓港人重執對前景的信心，安心放眼未來。