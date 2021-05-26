弗洛伊德慘案一年過後　美國種族平權仍須努力

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-26 17:00

一年前，非裔美國人弗洛伊德遭警員跪頸致死，遭途人全程拍攝過程觸發全國震怒。黑人民權示威如雨後春筍，在全國各地爆發，不少更演變為騷亂及警民衡突。而「黑人的命是也是命」運動亦擴散至西方各國，成為去年各地街頭示威場面及輿論文化戰爭的焦點。一年以後，美國各地都舉辦大大小小的悼念活動，而事件發生地明尼阿波利斯市，州長亦宣佈舉行長達九分29秒的默哀儀式，代表着弗洛伊德被跪頸的九分半鐘。美國總統拜登亦接見弗洛伊德的家屬，更承諾將會終止植根美國社會多年的種族主義。然而弗洛伊德的其中一名胞妹卻拒絕出席，反指拜登未有兌現爭取黑人民權的選舉承諾。

事實上在去年黑人民權運動席捲全國時，民主黨控制的眾議院便起草警政改革法案，禁止警員對疑犯跪頸鎖喉、以不敲門搜查令入屋搜查、致命武力只能作最後手段、必須戴上隨身攝影機等限制警權的措施。不過《喬治弗洛伊德正義警政法案》於去年眾議院通過後，卻因共和黨反對而在參議院被否決。民主黨在本年會期曾二度提出法案，3月通過眾議院後卻再度於參議院遇上阻力。而曾承諾弗洛伊德逝世一周年通過法案的拜登，亦被指對法案通過與否不夠上心，連同加入公共選項的醫保改革、豁免大學學債等諸多選舉承諾紛紛不見蹤影，亦令人質疑拜登政府認真解決美國社會深層次矛盾的決心。

+ 11 + 11 + 11

種族平等難以一蹴即至

不少地方政府亦各自推出不同的警政改革，而不少議會亦回應部份示威者訴求，削減警隊的經費以把資源投放予非裔社區。不過適逢疫情肆虐當地經濟不景，明尼阿波利斯市的槍械暴力罪案率急升，兇殺案更升至1995年以來新高。當周二（25日）不少人到弗洛伊德遇害的十字路口悼念時，現場更突然傳出槍聲，令與會者要爭相走避。削減警隊經費與否，一年來在民權運動圈子中亦曾展開激烈討論，不過幾乎社會各界皆認同涉事警員須為濫暴付上刑責。當日以跪在弗洛伊德頸上的白人警員肖萬（Derek Chauvin），早前被控謀殺及誤殺等三項罪名亦全部成立，總算還弗洛伊德及其家屬一個公道。

自弗洛伊德案以來，全國多地仍不時傳出黑人遭警員殺害的新聞，亦不斷警醒世人真正實現種族平權道路仍然相當漫長。去年席捲全國的民權運動怒火，的確令不少美國人覺醒國內的種族問題，十名美國人便有一人認為種族關係及種族不平等為國家當前最急切的議題。而不少大企業及娛樂行業亦承諾會促進職場的種族多元、一些學校亦引入反種族主義教育，而一些非裔社群亦發起「黑色經濟圈」，支持當地黑人商戶之餘，又遊說零售商騰出15%貨架支持非裔經營商。要實現種族平等或許不能一蹴即至，不過隨着社會各界各自的行動，弗洛伊德的慘劇或可為美國的種族平權鋪成一條新的道路。