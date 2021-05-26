蔡英文民望跌至21月低　民主社會不能只有政治

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-26 17:15

台灣不但「防疫模範生」聲譽破防，總統蔡英文的支持率亦暴跌。台灣民意基金會5月17日至20日的最新民調中，蔡英文的聲望值僅為45.7%，創下21個月以來新低。TVBS民調中心在5月11至14日進行的民調也顯示，蔡英文支持率由就職連任時的61%直跌至41%，顯示蔡英文政府轉入「執政困境」。

蔡英文在2020年高票連任，政治和外部議題是其重要助力。當時蔡英文宣傳影片「大聲說話」處處影射香港時局，強化其中政治因素，在此基調下打出「守護自由民主」主牌，借助民眾對喪失民主自由的危機感贏得不少選票。

5月20日是蔡英文执政满五周年的日子，蔡英文当天前往台湾国防部视察台军疫情指挥中心，声称在全台专注防疫的同时，共机共舰依旧不时的侵扰，要台军密切监控周边海空域并妥为处置。（台湾总统府）

外部效應退去 內政不足防疫疏漏

只是選戰及外部效應退去之後，政府施政終將回到內部的管治上，民生經濟等內部因素將成為政績和支持度的主要來源。然而蔡英文政府內政表現問題連連，以至於公眾對蔡英文的滿意率在連任時達到最高，此後則持續下跌，不滿意度則持續上升。比如TVBS就蔡英文政府主要推動的12項重大政策進行民調，發現僅有三項政策的滿意度高於不滿意度，其餘項目，諸如經濟發展及政策溝通、年金改革、前瞻建設計劃推動、南向政策、司法改革、空汙改善等呈現不滿意度高於滿意度的現象。其中司法改革、空氣污染改善等不滿意度更在六成左右。

更不用說513和517的兩次大停電、5月初民進黨黑道黨公職風波，以及被喻為蔡政府最大敗筆，引發有史以來最大規模「秋鬥」的引入萊豬爭議。至於5月開始爆發的新冠疫情，也有53%的受訪者認為是原可避免的人禍，19%的民眾認為既是天災也是人禍。

蔡英文，苏贞昌视察疫情指挥中心后离开，指挥官陈时中（左）陪同。（吴逸骅／多维新闻）

事實上蔡英文政府在新冠疫情的管控上也確有不足。新冠疫情發生一年後，政府公告的檢驗量能也停留在每日16,000宗，相對於全台兩千多萬的人口來說完全不足以應付。另一方面，在台北及新北於5月15日將疫情警戒升至三級後，也未做到對所有抵達台灣的人士進行檢測，防疫更是粗疏。同時，台灣在疫苗預備上更是落後，以至疫情本土爆發後，台灣只剩10萬劑，完全不能滿足社會需要。也因此，在台灣民意基金會公布的最新民調中，蔡英文聲望值45.7%，創下21個月以來新低。

搞好民生內政才是管治根本

蔡英文政府的「執政困境」反映的正是民主政治不能只有政治議題。當初蔡英文連任競選時，弱化香港反修例事件中經濟、社會、民生的問題，突出「一國兩制」的失敗，而贏得廣泛的選票。如今，蔡英文政府「成也蕭何，敗也蕭何」，因著在內政中經濟、民生等議題的處理不當而陷入滿意度暴跌的困境。這說明自由民主的守護不只是政治上的口號，更應是涵蓋經濟政策、社會福利、資源分配等全面論述。

而這也給香港社會上了寶貴一課。過去一兩年，香港社會也有陷入過度政治化的趨勢，無論是區議會選舉，又或是疫苗、日常消費等，都被演化為一場政治表態。香港社會和政府都應吸取台灣社會的經驗，勿讓政治主導一切，而需同樣兼顧經濟民生的推進。