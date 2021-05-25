台灣疫情｜蔡英文民望創21個月新低　蘇貞昌內閣倒台在即？

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-05-25 16:24

「台灣民意基金會」當地時間5月25日公佈最新民調，數據顯示，蔡英文的聲望為45.7％，創21個月來新低，與蔡英文第二任剛開始的71.2％相比，相差25.5個百分點，等同一年蒸發掉近500萬人擁戴。民調分析，蔡英文民意支持度短期內被大量掏空，與三個關鍵的短期因素有關：一是五月新冠肺炎大爆發、二是5月13日和5月17日兩次全台大停電、三是民進黨黑道黨公職風波。 這份民調的調查時間為2021年5月17日至20日，對象為20歲以上的台灣人，採市話方式抽樣調查，有效樣本為1,082人，抽樣誤差在95％信心水準下，約正負2.98個百分比。

數據顯示，蔡英文聲望45.7％創21個月來新低，與蔡英文第二任剛開始相比，等同一年蒸發掉近500萬人擁戴。（吳逸驊／多維新聞）

「台灣民意基金會」董事長游盈隆指出，45.7％贊同蔡英文施政、41.3％不贊同，贊同者只比不贊同多4.4個百分點，顯示蔡英文第二任期一周年的聲望大不如前，領導方式所獲支持與肯定首次遠低於50%，「這是一個新的變局，也是一個嚴重的緊訊」。

和四月份的調查相比，民眾對蔡英文的贊同率大幅下滑8.7個百分點，不贊同率大幅增加11.4個百分點，一來一往，使得贊同者比不贊同者只多4.4個百分點，四月兩者之間相差24個百分點的盛況，已成昨日黃花，這是蔡英文民意支持度被急遽大量掏空的罕見現象。

游盈隆認為，蔡英文民意支持度短期內被大量掏空的現象，與三個關鍵的短期因素有關：第一，五月中迄今的新冠肺炎疫情大爆發；第二，5月13日和5月17日兩次全台大停電；第三，五月初驚爆民進黨黨公職染上黑道的風波。此外，過去一個月內，不論是台海兩岸或台美關係都沒出現足以影響島內政局的重大因素，當三月鳳梨和四月美國仙丹效應逐漸褪去，原本撐起蔡英文聲望的外部效應減弱，內部因素就成為決定蔡英文民意支持度最重要的變量。

如果把時間拉長一點，游盈隆表示，蔡英文聲望目前是17個月來的最低點45.7％，和2020年5月第二任期剛開始的71.2％比，相差25.5個百分點，等同一年蒸發近500萬人的擁戴。從另一個角度看，目前不贊同蔡英文施政的人有41.3％，是過去17個月以來的最高點，和一年前相比，高出25.7個百分比，顯示過去一年，尤其是過去一個月，人民的不滿與怨氣的快速大量累積。

他認為，整體看起來，一個長達22個月的執政順境正逐漸走入歷史，第三次執政困境已呼之欲出，如果再以蔡英文2016年5月上任迄今五年聲望走勢看，可以看到蔡英文聲望的高低起伏，大致經歷過兩次執政順境，兩次執政困境。兩次執政順境，一次是2016年5月到2016年10月，另一次約略自2019年8月開始到現在，長達22個月；兩次執政困境，一次是自2016年11月開始到2017年8月，持續約9月，第二次是自2017年11月開始到2019年7月，長達20個月。

游盈隆稱，在執政五周年的此時此刻，台灣正處於新冠肺炎疫情強烈風暴中，一個新而險惡的歷史情境已在眼前，將考驗蔡英文及執政團隊的治國能力。

民調也分析台灣行政院長蘇貞昌所領導內閣的施政表現，其中44.9%滿意、44.6％不滿意，旗鼓相當，代表台灣民眾對蘇內閣整體施政表現好壞，看法分歧，毫無共識，「也是蘇內閣成立以來的第一次」。

游盈隆認為，新冠肺炎疫情及兩次全台大停電造成蘇內閣施政滿意大跌，而更深層的問題是，當蔡英文聲望已嚴重下滑，蘇內閣民意支持度也同步大跌，整個民進黨政府的威信被嚴重腐蝕的時候，是否意味蔡蘇體制的存續已面臨最嚴重的挑戰？「蘇內閣總辭時間點被迫提前到來？」