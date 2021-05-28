洪水橋站工程料需六年　構想至落成橫跨近廿載

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-28 17:40

周四（27日）行政長官會同行政會議通過，邀請港鐵開展洪水橋站的詳細規劃及設計，預計2024年動工建造，工程預料需時六年，到2030年竣工。然而洪水橋新發展區從2024年起便會有第一批居民入住，意味他們可能要等待六年才有鐵路網絡進出市區。政府覓地建屋同時，竟以前後腳的形式完成交通基建建設，其城市規劃技巧以至對港鐵工程的掌握都相當值得質疑。

入伙六年方有鐵路 遠遠落後發展策略

在政府原定發展策略下，洪水橋住宅地以及鐵路建設本來應該同時完成，如今鐵路工程竟拖到居民入住在即後才開始規劃及設計，便無疑是政府在都市規劃上的一次失算。規劃署早在2011年的《洪水橋新發展區規劃及工程研究》時已提出洪水橋站的構想，擬將洪水橋區納入現時西鐵的鐵路網絡之內，直到2013年的發展區初步發展大綱圖內亦已有西鐵洪水橋站的建議位置。

無奈政府雖然一早預見洪水橋站需求，但是實際的執行速度卻未能跟上。運輸及房屋局在其《鐵路發展策略2014》內考慮到當地居民將於2024年開始遷入，，甚至明言「作為規劃參考，我們（運房局）初步建議落實該站的時間為2021年至2024年」。然而這個在八年前看來如箭在弦的洪水橋站，至今居然依舊「在弦」。政府今日才邀請港鐵公司展開車站詳細規劃及設計項目，預計竣工日期亦由2024年推遲到2030年，反而原本的竣工日期卻變成了現在的動工日期，這還未計及港鐵後來可能出現的工程延期，可見洪水橋站由構想到成真起碼需要橫跨兩個十年。

周四（27日）行政長官會同行政會議通過，邀請港鐵開展洪水橋站的詳細規劃及設計。（資料圖片／鄭子峰攝）

港府持股七成 無助規劃進度

另一方面，根據官方政府說法，洪水橋站詳細規劃及設計項目是「政府邀請港鐵公司展開」，相關財務安排則會由政府「與港鐵公司協商」，言下之意似指持有港鐵七成半股權的政府在規劃層面上還要沿用私營企業來跟對方合作，亦即先由政府邀請研究，再撥公帑給予對方執行。明明港鐵股份主要是由政府持有，但在今次洪水橋站的建設規劃卻一如以往，無法做到雙方齊上齊落。

作為港鐵公司最大股東，政府不僅需要推動港鐵加快步伐，除此以外更要再三自省何以未能夠如期落實一早訂下的建設計劃，像是為什麼沒有提早「邀請」港鐵展開規劃與設計。畢竟一個政府的規劃大計從構想至實現竟要花費20年之久，如此誇張數字實在沒有一個社會可以接受。港府這種怠政拖延，必須早日改正。