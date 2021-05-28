選舉制度修例通過　建制泛民同上一課

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-28 17:45

立法會於周四（27日）三讀通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，徹底改變香港選委會、立法會和特首參選資格和組成。行政長官林鄭月娥認為新法例確保香港政治體制落實「愛國者治港」原則，亦有助立法會恢復其憲制職能。 愛國者是治港者的必要條件，但絕非唯一條件。治港者必須是有能者，能夠帶領香港復和，同時能夠解決積累已久的經濟民生問題。選舉制度正是擇優過程，民主派應積極參選，在體制內督促政府施政，建制派更應透過選舉競爭去蕪存菁。

中央政府出手改革選舉制度可已成現實。新的選舉制度設了多個關卡，尤其是立法會選舉參選要徵得選舉委員會委員所有界別的提名，以及各級選舉參選人須通過資格審查委員會審查。民主派認為這是本地政治發展的大倒退，認為旨在阻擋所有反對政府的人，議會淪為一言堂。

立法會三讀通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，立法會主席梁君彥表示，通過有關完善選舉制度的條例草案，形容屬香港重要歷史時刻。（盧翊銘攝）

愛國與民主不應對立

這種說法無疑把民主立場和愛國情操對立起來，但其實兩者沒有衝突，林鄭亦明言將民主派等同不愛國對有關人士並不公道。多年來，多少民主派人士真切關心國家前途，為國內不平事發聲，倡導公平正義，亦相信陸港前途連成一線不能分割。只要他們拾回從政初心，定當取得一眾選委的支持。

即使從香港福祉着想，民主派投身議會才可運用投票權阻止政府通過損害民生的議案。不參選的話，民主派一來跟壓力團體無異，二來政黨資源亦迅速枯竭，缺乏資源研究和倡議政策。雖然隨着日後立法會議席數目增加，民主派更難否決政府議案，但如果政黨連參選也放棄，就連在議會表達不滿的機會也失去，遑論監督政府。

夏寶龍較早前為「愛國者治港」原則定調。（資料圖片）

選舉替建制派換血

香港從來不乏愛國者，但治港不能單憑愛國，更需要有能力。有能者事不避難，直搗香港各項問的核心，提出並落實解決辦法。選舉制度是有效渠道拔出能者引領香港走出困境，尤其是要大刀闊斧廣建住房，開拓產業和重建社會向上流動階梯，改善福利和退休保障。回歸以來，建制派主導立法會，幾任特首也是與建制派立場相近，問責班子亦不斷吸納建制陣營人物，但他們也未曾成功透過行政和立法體系整治沉痾，亦無法消弭民怨，反而香港接連出現社會動盪。建制陣營不能把責任全推民主派禍港，必須反躬自省。

從這角度看，中央改革選舉制度同樣對建制陣營來一次當頭捧喝，原因之一是推動陣營競爭。例如來屆起的立法會直選數目減少同時採用雙議席單票制，參選者面對更激烈的內部競爭才有機會出選。此外，建制圈內亦冒起新政團，各有治港方略，劍指往後的立法會選舉和問責班子。若果選舉改革鼓勵各門各派比政策、比決心，而非流於「鬥紅」、「鬥激」，有助議事堂回歸正道，亦有助政黨專業化，令政黨更重視政策研究。

此次選舉制度改革除去政治和意識形態紛爭，令議會和政府得以聚焦經濟民生，走向良政善治。對民主和建制兩陣來說，未來幾場選舉也是對有能者的試鍊。民主派要調整角色和心態，不應視愛國立場為牽絆，重新回到民生社禝範疇議政論政。面對選民質疑參選違反民主理念，政治人物要多加解說，愛國與民主並無矛盾。建制陣營固然繼續勇於參選，但往後不能單靠愛國「牌頭」搶票，要在芸芸的同路人展示識見、魄力，才能擔得起治港者的身份。