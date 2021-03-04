愛國者治港成最低要求　中央主導政改冀長治久安

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-05 00:08

第十三屆全國人民代表大會第四次會議周五（3月5日）開幕，議程包括審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》。特區政府周四（3月4日）晚表示，「政治體制問題是中央事權，中央有權有責修改完善香港的選舉制度。特區政府尊重中央在政治體制完善方面的主導權，並會作出全面配合。」

1月國家主席習近平聽取特首林鄭月娥述職時，指出只有做到愛國者治港，中央對香港特區的全面管治權才能有效落實。日前國務院港澳辦主任夏寶龍亦在深圳會見香港各界人士，聽取有關完善「愛國者治港」制度的意見。因此周五召開的全國人大會議中包括了《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，一點也不令人意外。

事實上，已故國家領導人鄧小平早在1980年代指出，「港人治港有個界限及標準，就是必須以愛國者為主體的港人來治理香港」，1997年後管理香港的人「條件只有一個，就是愛國者，也就是愛祖國、愛香港的人」。因此愛國者治港不是一條新的底線，而是一直存在的。但不變中亦的確有所變，即中央有鑑於近年形勢發展，如今要將這個最低要求更加制度化。

制度要適合香港情況

中央需要制度安排以確保由愛國者治港，但與此同時，中央也要保證「一國兩制」的初心不變。「一國兩制」是中國的國策，是2019年四中全會十三個「堅持和完善」之一，因此制度的變不會動搖初心的不變。回顧1990年基本法起草委員會主任委員姬鵬飛在全國人大會議上說明《基本法（草案）》時，便指出香港的政治體制「必須兼顧社會各階層的利益」，「要循序漸進地逐步發展適合香港情況的民主制度」。

對於中央政府而言，反修例風波引發的連串事件，說明了香港存在安全隱憂，而且香港社會自身亦出現了重大不穩定，因此其欲透過修正香港政治選舉制度，一次過令香港進入長治久安的局面。而因為種種現實考慮，包括香港目前政局的情況，中央決定直接主導香港的政制發展。根據《憲法》第31條，「在特別行政區內實行的制度按照具體情況由全國人民代表大會以法律規定」，可料全國人大或會指示人大常委會修改香港的選舉制度。據指選舉委員會的人數將會增加，立法會的組成亦會有變。

不論如何，中央是次出手的目標既然是要長治久安，預料它亦會促進更多的改變和改革發生。但正如我們最近一再指出，愛國者不一定就有能力治港，甚至近年不少治港者和愛國者也是庸碌之輩。香港需要的是有能的愛國者，懂得針對經濟及社會問題對症下藥，讓這個獨一無二的城市重新出發，走到繁榮穩定的路上。