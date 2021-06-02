中央干預影響炒作　人民幣前景取決於美元

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-02 06:30

上月人民幣升值快速，兌美元更創下近年單月升幅紀錄。然而，正如我們日前指出，中國政府並不樂見於人民幣升勢過快。上周人民幣急升，美人跌穿6.4大關時，路透社引述消息指國有銀行於市場大舉買入美元阻止跌勢。近日，官方更正式表態阻止人民幣繼續升值。一邊廂，早幾日人行下屬的《金融時報》「出口術」提醒人民幣有4個回調的因素要注意。另一邊廂，周一（5月31日），人行宣布將於6月15日上調將外匯存款準備金率由現行的5%提高到7%，希望以此減少炒作沽空美元的行為。這是否表示人民幣升值潮將見頂呢？

以中國政府至今打出的牌推論，它研判這輪人民幣的快速升值雖然整體合乎人民幣升值的長遠目標，但當中夾雜了不少炒賣人民幣的投機活動，因此，現階段人行所推出的應對措施都是溫和、並且以針對炒賣投機為主，最主要的不外乎「出口術」警告。

中央認為人民幣短期升值是炒風

5月27日全國外匯市場自律機制第七次工作會議中，官員就放話警告「不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸。」表明了中央認為匯率的波動主要來自於炒賣投機。幾日後，人行下屬的《金融時報》再放出人民幣下行四個原因，包括聯儲局退出量寬、美國強勁復甦令資金回流、全球疫情逐漸得到控制和供給能力恢復，以及美國資產泡沫可能破裂引致全球避險情緒升溫，提醒市場不能忽視。而人行提高外匯準備金的實際舉措，並沒有改變貨幣整體供應，而是以較溫和的手法收緊外匯流動性加大短期炒作的成本，顯示措施所針對的目標亦主要是短期炒賣者較多。

從這個角度看，中國政府出手阻止炒風，是矯正市場並回復穩定性的重要步驟，與人民幣長期是否升值及國際化沒有關係。正如中銀證券全球首席經濟學家、外管局國際收支司原司長管濤近日接受《中國證券報》訪問時所指，近日人民幣的升幅主要來自於炒作，人幣如果升值太急，亦可能對出口業做成打擊。

人民幣過快升值或將對出口型企業造成壓力。（視覺中國）

如果升值持續 人行工具有限

現階段為止，人行所出的工具仍然是相當保守，如果相關措施無法阻止人民幣繼續急升，估計人行還有更多工具可以改變短期貼現及利率。不過，人民的調節工具畢竟是主要以短期工具為主，對平息炒風等短期操作雖然有效，但如果不改變宏觀貨幣政策供求，人行對長期人民幣面臨的升值壓力並沒有太多有效的限制方法。

當然不能否認貨幣交易中帶有投機炒作者，但亦有意見認為，人民幣升值的主要邏輯未變，升值很可能在中長期還會繼續。華爾街著名「中國大好友」，橋水基金創辦人達里奧近日在接受CNBC訪問時指出，人民幣用於國際交易、儲備會較市場預期更早，幾年後將有更多交易以人民幣計價。

人民幣近來升值的主要邏輯是美元貶值，近來美國聯儲局保持鴿派，以及拜登政府最新推出了六萬億美元預算都刺激都美元進一步走弱。如果美國未來幾年，繼續加大放水，並對通脹的容忍加大，加息溫和，而中國又一直希望推動人民幣國際化，令其在國際應用上快速增加，那人民幣是很可能在中長期繼續升值。面對一個長期的需求提升，在不調整貨幣宏觀政策的前提下便很難阻止人民幣的升勢。假如屆時中國仍希望匯率保持於一定水平的低位，那可能只得通過寬鬆進行調整。然而，如果到這一步，又可能產生宏觀的經濟影響，包括通脹等一系列的問題都需要處理。因此，人民幣未來中長期是否升值，還存在很多變化的原因，而這些原因大部分是取決於美國當局如何制定其貨幣政策。