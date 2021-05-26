美元貶值太急　中國未必樂見

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-26 17:10

隨着美國對通脹擔憂情緒開始緩和，美元從4月初自近期高位開始回落。而在美元兌一藍子貨幣當中，人民幣的升值顯得更為快速。過去數周，美元兌人民幣的下行速度明顯比美元指數要快。周二（25日）美人跌穿6.4大關，創下了2018年6月以來近三年的新低。與此同時，路透社引述消息人士指多間中資大行周二聯手在市場上大舉買入美元阻止人民幣兌美元進一步升值。人民幣升值本身是合乎國家的長遠戰略，那麼為何中國又在此時逆向操作阻止美元崩盤呢？

隨着中國推動人民幣國際化應用，人民幣匯價終將走向更自由、更開放的市場化目標。而在中國經濟保持比美國更快速的增長，以及在在新冠後復甦所展現的發展穩定性，人民幣受青睞而升值的確是長遠的方向。事實上，國家也並不反對人民幣長遠升值的整體方法，除了政策宣示要匯率開放之外，上周三（19日）央行金融研究所所長周誠君便表態指假如人民幣國際化成熟，中國央行無法控制人民幣匯率。而在客觀環境之下，一方面中國經濟持續增長、人民幣相對購買力不斷提高的結果，另一方面美聯儲不斷量化寬鬆和擴表，因此人民幣在中長期內將持續對美元升值。

人民幣升值是長遠的事

既然如此，那近日人民幣兌美元急升，傳聞中資大行於市場上大力買美元支持美元是否與有違此邏輯呢？雖然，人民幣升值是在國家發展的中長期預算之內，但中國執政者為了保持經濟穩定性，亦不希望人民幣在短期內過快地升值。正如股市上升正常而言代表經濟發展良好，但假如內地股市升幅過急，政策當局便會為市場降溫，防止市場過熱及出現資本空轉的炒風。

人民幣升值過快將對中國出口等造成衝擊。如果升值過程緩和，市場可以以時間吸收其所帶來的不利影響，又或者部分出口業可以爭取轉型。反之如果升值過快，有可能對出口造成過劇的衝擊，對中國經濟穩定發展亦非好事。

美國4月份消費者價格指數同比增速錄得4.16%，創下金融海嘯以來的新高。（新華社）

推高美國通脹難獨善其身

另一邊廂，人民幣若短期內升值太快也將進一步刺激到美國的通脹水平，對中國並沒有好處。雖然中美貿易戰的關稅至今尚未撤去，但美國仍然每年從中國進口大量貨物。據中國海關統計，今年首四個月中國對美國出口貨物以美元計價上升44%，仍高於疫情及貿易戰前水平。在此背景之下，人民幣升值將令美國物價受到進一步的壓力。近月美國金融市場已經擔憂美聯儲的持續放水及拜登政府的大膽財政預算將引起超級通脹，進而迫使美聯儲提早加息。

假如人民幣短期升值過急再助長了美國通脹，可能引起金融市場進一步動盪。雖然中國從貨幣供應上已努力阻撓來自美元的輸入性通脹，但畢竟至今為止，美聯儲與美元供應仍然是資本市場定價最大的影響因子之一。中美無輪如何角力也好，也難以否認國際體系中你中有我，我中有你的現實。加息所引起的漣漪效應，也終將波及中國的資本市場，中國難以獨善其身。

由此可見，雖然政策方向並非長遠壓抑人民幣升值的趨勢，但控制人民幣短期匯率急劇波動，此刻對中國而言仍然有重要的意義。