文在寅擬特赦三星會長　韓國財閥統治難以撼動？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-04 17:30

權傾朝野的韓國企業龍頭三星集團會長李在鎔年初被判詐欺及行賄入獄兩年零六個月，其後青瓦台一直受國內外壓力要求特赦李在鎔。總統文在寅周三（2日）邀請四大企業SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、三星電子副會長金奇南午膳。席間四大財閥便再次向文在寅上書建議特赦李在鎔。另一方面，文在寅最近亦頻頻放軟口風，似乎有意放過李氏一馬，早前甚至一度傳出李在鎔最快可於佛誕出獄的消息，近來傳媒又寄望文政府於8月15日光復節特赦李在鎔。究竟以打撃財閥上台的文在寅，會否自打嘴巴放生韓國的貪腐財閥之首？

現年52歲的李在鎔為三星集團創辦人李秉喆長孫，是三星商業帝國的第三代接班人。為了爭奪繼承股權，李在鎔部署接班時曾向時任總統朴槿惠及其親信崔順實行賄700萬美元，換取通過三星旗下兩間子公司合併，以獲得三星電子關鍵股份，鞏固其集團繼承人身份。不過當2016年崔順實干政門被爆出後，三星及青瓦台的權錢交易亦被挖出，李在鎔經過多輪訴訟戰後終在本年初被首爾高等法院二審中判囚兩年半。李氏竟出人意料決定放棄上訴並稱會虛心懺悔，又於二審前頻頻向文政府示好，如在集團中引入韓國勞動總聯盟工會，又宣佈三星放棄家族世襲制。

一場全球疫災令全球供應鏈大為緊張，美國自拜登政府上台後大力發展電動車產業，力求確保美方在半導體等戰略產業上的供應鏈安全。向在全球半導體技術領先的三星集團赴美設廠投資，如擴大在德州奧斯汀的工廠規模，並於紐約、亞利桑那州另設生產線。既然美國對三星晶片的需求如此殷切，李在鎔遊說對象已再不限於青瓦台而可遠至白宮。本月中華府最大的遊說團體之一的美國商會駐韓代表便公開呼籲文政府以大局為重，盡快考慮特赦李在鎔。

圖為2021年5月21日，美國總統拜登和韓國總統文在寅於白宮出席記者會。（美聯社）

屈服經濟戰略現實考量

與此同時，文在寅深明在全球投資和產業重塑的關鍵時期，必須依賴三星實行其半導體強國戰略，以成為全球第一大晶片製造中心。其上月中公佈的半導體產業扶助計劃中包括2030年前投資4,500億美元予晶片製造業，務求在半導體技術中保住其龍頭地位，當中的中流砥柱必然是三星集團。計劃亦加入了大量稅務優惠措施，提高給予企業半導體研發投入的扣稅率由30%到40%至50%，設備投資扣稅率則增加到10%至20%，預計三星將是直接受益者。儘管國家扶持私企的發展模式一直為韓國政府振興經濟的成功之道，但用國家之力扶助領頭企業變相亦鞏固其寡頭壟斷地位，加劇財閥治國惡性循環，令李在鎔之流可以公然漠視法律約束橫行無忌，權傾全國。

以打撃財閥的改革家作招徠而當選的文在寅若然任內如此放過李在鎔此頭大老虎，勢必會引起國內的進步派支持者反彈。何況文氏在競選期間更曾承諾不會特赦貪污、行賄等經濟重犯，又稱會改革司法機構過往包庇財閥的作風，如今一旦特赦李在鎔，亦恐怕會招來出爾反爾的罵名。文政府雖然在去年底通過《​商法》、《公平交易法》、《金融集團監督法》等公正經濟三法，加強對財閥的監管，可是此等措施對於進步派陣營來說仍然是遠遠不足，加上文政府在應對青年失業人口、城市樓價急升等問題上愈幫愈忙，提高最低工資又惹來中小企業怨聲載道，疫情又讓國內情況雪上加霜，皆令其民望插水。

不過三星始終為韓國經濟龍頭及大韓民族在國際舞台上的成功標誌，而且三星早前宣佈將已故會長李健熙30萬億韓圓遺產的六成回饋社會賺得不少正面迴響，多個民調亦顯示有高達六成受訪者支持李在鎔，此恐怕會成為文在寅順應民意的下台階。然而正如韓非所言：「法不阿貴，繩不撓曲」，李在鎔此例一開勢必會損害法治，影響政府及司法機構反貪的威信，不利改革者日後挑戰韓國財閥治國的深層次結構矛盾。在國家經濟戰略及國際地緣政治的現實考量下，進步派的改革難以事事如意，足證要推倒韓國財閥統治的大山，仍要花上一段時間和努力。