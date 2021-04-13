韓國兩大電子廠達成和解　挽救拜登振興電動車大計

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-13 17:17

韓國兩大電子公司LG Energy Solution及SK Innovation歷時兩年的貿易糾紛於周日（11日）終於結束。兩大公司聯合聲明指出，SK將向LG賠償18億美元及秘密特許權，以換取雙方收回在美國及韓國市場的所有貿易爭議，並於未來十年不再提出新訴訟。兩大電動車電池生產商能夠達成協議，當中美國聯邦政府、州長及參議員、福特及福士車廠皆有從中協調。本來須於周日期限前決定是否推翻美國國際貿易委員會裁決的拜登政府，更加抹了一把汗，其更稱此「美國工人及美國汽車業的勝利」，暫時化解了目前已經極為緊張的美國電動車供應鏈問題。

事緣為2019年，兩大電動車電池生產商同時競逐福士車廠的合同，LG Energy Solution在輸給SK Innovation後指控從其旗下近80名員工身上盜取商業機密，雙方僱用龐大律師團隊展開訴訟。美國國際貿易委員會於2月前裁定SK敗訴，並判處禁止其向美國市場出口十年的重罰，不過仍容許其向福特的F-150電動車出口電池零件四年，以及福士北美的電動車兩年。不過SK卻威脅將撤出正於喬治亞州興建的23億美元電池廠，卻引來美國政界震動。要知道拜登上台以來，一直提出要確保美國戰略產業的供應鏈穩定，重振美國製造業，又提出投資1,740億美元於電動車產業，以加強美國汽車業的全球競爭力。

而且位於SK的電池廠坐落於喬治亞州首府亞特蘭大市外110公里，而喬治亞州亦於去年總統大選中自1992年首度再又民主黨贏出，為拜登鎖定最終勝局，又在參議院次選中連取兩席，已漸令喬州從紅州變成兩黨必爭的兵家之地。最近喬州共和黨州政府便推出一系列選舉法大幅收緊選舉措施，如將基本投票時間縮短至上午九時至下午五時，變相令基層勞工較難投票。法例又建議收緊缺席投票的方便程度，如亞特蘭大所在的富爾頓縣，選民在選舉日可投寄的公眾投票箱將由38大幅縮減至八個。另外投票的周日提前投票制度亦將被取消，令被視為民主黨票倉的黑人教徒不再可能在教會禮拜後去票站投票。

圖為2020年12月2日，美國喬治亞州有總統特朗普的支持者出席集會。（美聯社）

製造就業比選舉操作重要

不過共和黨州長肯普（Brian Kemp）指缺席投票本為因應疫情而引入，現今改轅易轍亦無可厚非。而不少支持者亦指，限制在票站後派發食物及水等亦為防止選舉舞弊的必要措施，是為了提升選舉安全、完善選舉制度云云。不過由於派發食物及水主要位於票站比其他選區特別少，令選民往往要大排長龍的黑人社區，此選舉新法亦被指打壓黑人及民主黨選民。為此民主黨人及知名企業便大加撻伐，美職棒年中更不再於亞特蘭大舉辦明星賽以示抗議。不過一直散播大選舞弊陰謀論的特朗普卻指摘選舉改革方案太弱，又指只有在選舉當日才能投票，提早或缺席投票應全數取消，甚至攻撃肯普為官避事平生恥。

特朗普縱然仍唱着選舉舞弊這台戲，亦無改其任內聲稱重振美國製造業的承諾未如理想，甚至使得其在2016年搶灘成功的鐵鏽地帶三州被拜登翻盤。其曾豪言任內把70萬個製造業職位帶回美國，但經傳媒核查，事實上疫情前美國只增加45萬個職位，增長幅度與奧巴馬時期相若，而新冠疫情亦令美國反流失了20萬個職位，成績強差人意。特朗普當年邀得鴻海董事長郭台銘於威斯康星州設廠，更被傳媒揭發為爛尾。儘管拜登大選時把特朗普內政外交批評得體無完膚，不過其上台後也竟延續不少前朝政策，如維持對華關稅、考慮續建邊境圍牆、矢志將美國製造業帶回美國等，皆有特朗普保護主義的影子。

拜登上台後亦爭取不少跨國企業來美設廠，如LG Energy Solution便與通用汽車於俄亥俄州開設零件廠，而亦計劃於田納西州興建另一間總值23億的工廠。而此次SK Innovation位於亞特蘭大市郊康默斯市，總值26億破喬治亞州歷史紀錄，可養活近2,600名員工的電池廠，亦將成為拜登重振美國製造業、穩定戰略供應鏈、推動綠色產業、提升本地汽車業實力、保持與中國在全球競爭的優勢，亦可得以保住喬州成為藍州的一大政績。毋怪拜登政府及美國貿易代表戴琪出盡九牛二虎之力，都要於期限前促成兩大韓國電子廠達成和解。此亦對照出政客與其從選舉修例鑽空子，倒不如認真改善民生以贏取民心。