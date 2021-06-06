俄美首腦會面難改美俄關係

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-06 06:30

美國總統拜登、俄羅斯總統普京約定將於今月中16日假瑞士日內瓦進行首腦會面，不過俄羅斯方面卻在面會之前一直放出不太積極的訊號。本周初，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）指會議雖然重要，但對有突破性發展不抱幻想。不久之後，俄羅斯國軍工企業巨頭俄羅斯技術集團（Rostec）總裁切梅佐夫（Sergey Chemezov）在接受俄媒訪問時，更表示如果對俄羅斯實施更強大的制裁無異於宣戰。到底這只是俄羅斯討價還價的手段，還是本來就不期望會面有什麼成果？

美國意欲拉攏俄羅斯

自從中美全面展開角力之後，中俄兩個遭美歐西方國家打壓的國家快速走近，形成緊密合作關係，這對美國而言固非什麼好事。因此，即使美國對俄羅斯也是百般猜忌，但在面對中國這個更大的威脅之時，拜登政府顯然認為有必要拉攏一下美俄關係。就算不能將俄羅斯從中國拉到支持自己的陣營，也至少希望不會將俄羅斯繼續推向支持中國的那邊。因此美國主動邀請普京舉行峰會，可謂頗有要理順美俄關係之意。

另一方面，俄羅斯也不是沒有動機去與美國進行交流。俄羅斯近來雖然與中國走近，但畢竟也有自己的國家利益需要考慮，譬如俄方近年便一直承受美歐西方國家的經濟制裁措施，如果會面能夠為此帶來一些改變，那它自然就有動機進行談判。

圖為2021年4月16日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫於莫斯科會晤塞爾維亞外交部長塞拉科維奇，會後出席聯合記者會。（AP）

雙方最近多番博弈主要聚焦在制裁問題上。4月中美國才以俄羅斯干預大選、駭客攻擊加大對俄制裁，但5月底的時候白宮又宣布取消制裁連結俄羅斯和西歐的北溪2號天然氣管道建築公司，等同容許俄羅斯的天然氣從海路繞過烏克蘭、波蘭等與其交惡的國家陸路。雙方在制裁問題上互相出招，透露制裁問題將成為美俄會談結果的核心。

美俄經濟立足點不同

不過，儘管美俄雙方可能就着制裁問題作出一些短期交換，但卻難掩兩國長期經濟立足點的矛盾，也因此對俄羅斯而言，美國終難與中國相提並論。即使俄羅斯能換取美國取消一些制裁，但俄羅斯與西方始終存在很大分歧，諸如克里米亞問題、干預美國大選、駭客攻擊、打壓異見人士等指控，俄羅斯近年幾乎一直有行為刺激到西方神經而在價值觀態先行的前提下西方亦難以完全放下經濟制裁大棒。面對這種單邊制裁，俄羅斯的長遠策略必定只能夠是削弱美元霸權地位，建立另一套繞過美國支配的國際支付體系的長遠方法。

本周四（3日），俄羅斯財政部長盧安諾夫（Anton Siluanov）宣布，俄國的主權財富基金將在一個月內變賣所有美元資產，改為增加歐元及人民幣資產。同日，副總理亞歷山大·諾瓦克（Alexander Novak）又指，在美國針對性的經濟制裁下，俄國可能很快就會放棄以美元計價的原油合約。當然，這些表態有可能只是在兩國元首見面前進行討價還價的過程，但俄羅斯近年一直在減少使用美元卻是難以否認的事實。俄羅斯所有的對外交易中，美元佔比已跌穿50%。如果要擺脫美元，那俄羅斯便更需要與中國合作。

俄羅斯財政部長盧安諾夫（Anton Siluanov）

從經濟的長遠發展看，俄國與中國的利益接合點也遠比美國大。美國經濟現正面臨巨大壓力，根本無能力去幫助俄羅斯的經濟，而俄美多年的關係惡化加上實際經濟制裁影響下，亦令雙方的貿易量日漸減少。2019年新冠疫情之前，美國統計俄美雙邊貿易不過280億美元，但同期中俄貿易卻差不多達1,100億美元總值。況且在雙方的推進下，中俄貿易未來應該還會出現很大增長，雙方於2019年就同意在2024年前將貿易額翻倍提升至近2,000億美元。從這些角度而言，中國與美國哪個對俄羅斯更有長遠的價值是不言而諭。