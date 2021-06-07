香港的「熱廚房」需要怎樣的政治人才？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-07 21:50

上周六（5日），民建聯為首屆「政道」治政理念研習課程舉辦開學典禮。特首林鄭月娥致辭時讚賞民建聯願意培育更多政治人才。她認為要發揮管治效能，需要人才走入政府「熱廚房」，為香港烹調出盛宴佳餚。

政黨和特首希望香港能更多政治人才，出發點值得肯定，但我們也要問，特首不但能夠延攬人才成為問責團隊，也可以透過行政會議吸納精英。若說現在「熱廚房」缺乏人才，那麼是誰之過？過乏的又是怎樣的人才？

多個民間團體均表態支持發展棕地，認為若做好規劃可解決土地問題。（資料圖片）

房策失敗見治港人才失敗

香港的管治人才需要明白香港的問題，然後對症下藥。以最迫切的土地房屋問題能夠彰顯新風，行政會議成員、經民聯副主席林健鋒日前接受報章訪問時指出，政府建屋比私人市場慢，建議政府與地產商合作加快建屋。的確，政府興建公營房屋的進度愈來愈落後長策供應目標，部分土地由改劃到落成長達15年，要輪候入住公屋的基層市民等了又等，但解決問題的方法不正是增加效率嗎？

依靠私人地產商，恐怕問題只會更加複雜，過往經驗難令人信服加強私人市場合作有利房屋產出。從質素而言，政府在回歸前邀請地產商參建居屋，換來的是地產商為了榨取利潤而偷工減料，其後政府改為混合發展房屋，但未有圓滿解決混合業權問題。從利益而言，過往政府與地產商在數碼港、紅灣半島以至馬灣多個項目更被揭發利益輸送。本屆政府推出的土地共享先導計劃魔鬼處處，尤其是政府把發展的主導權相讓給地產商，外界自然難解共享計劃憂慮。

特首林鄭月娥在2018年的施政報告中，提及推出土地共享先導計劃，以公私營合作模式發展農地。（資料圖片）

政治人才須秉持公正公平

這個例子指出，即使是建制派大黨成員、由特首親自延攬的精英，也未必能準確掌握香港的問題，遑論提出解決之道。但與此同時，林健鋒在訪問中又談及政府內部仍有精英心態，官員不聽外界意見。若真如此，試問官員又如何為香港烹調出盛宴佳餚？

事實上，「熱廚房」內沒有管治人才，要反思的是為什麼建制派未能培養出有識見、知道香港問題所在的領袖，以及政府內部為什麼未能訓練到有魄力、能摒棄官僚心態而改革的官員。

在解決房屋問題上，香港需要有決心和魄力的人才，撼動地產商的勢力，運用《收回土地條例》和改劃閒置棕地，重掌房屋分配主導權並由公營部門主導興建公營房屋，滿足大部分港人安居需要。這不是容易做的，但「熱廚房」的意思正是香港民怨已經不斷累積，連帶政府也火頭處處，稍一不慎就會出事。即使表現出來未至於過往幾年的社會動亂，但民間曠日持久的批評和責罵，以及對官員的長期不信任，足以令施政舉步為艱。