香港錯失了兩次改革機會　政治精英請反躬自省

新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀接受兩位在英國修讀法律的年輕人訪問時，大談香港政局與環球政治，其間以美國國會山莊騷亂為例，反問香港示威者「普選」是否就是一個解決社會動亂的方案，同時又認定民主並非解決所有政治及社會問題的唯一選項。無可否認，確有許多香港人在爭取民主普選，甚至天真地認為這就是「唯一選項」，但政治領袖要帶領香港走出困局，應該做的不是輕率否定民主，而是思考香港實行民主需要什麼基礎，以及政治精英應如何建立、鞏固這些基礎，好讓民主變得高質。可惜建制派卻一直沒有做好這些工作。

許多人都在談論深層次矛盾，雖然不同政治立場的人可能有分歧，但大體上都同意香港已陷入失治。其實，深層次矛盾並不高深，簡單而言就是各項領域都缺乏公平正義——社會經濟受少數既得利益者把持、分配嚴重不均；政制追不上時代要求，以致無法充份疏導民意進體制之中。但處理社會經濟弊端和政制缺失，兩者並不是非此即彼的關係。如果只有社會經濟改革，但政制發展持續滯後，等如未能落實《基本法》第45條；但如果空有「普選」但在社經領域上缺乏公平分配，政治可能會變得高度民粹。事實上，從美國發生「佔領華爾街」，以及特朗普這種蠱惑人心的政客入主白宮可見，民主普選也有可能淪為低質的政治實驗。從這個角度而言，葉劉對民主選舉有所質疑，並非毫無道理。

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某程度上，葉劉也知道香港的問題所在。2014年雨傘運動後，她便提議要妥善處理房屋、產業和教育問題，收窄貧富差距，而在反修例運動期間，她亦批評政府在房屋等問題上令年輕人看不到出路，產生怨憤下走上街頭。可以想像，如果能夠沿著上述思路去推動社會經濟改革，通過產業多元化為年輕人提供更多出路，以及通過完善分配避免財富過度傾斜，社會怨氣不致於那麼多，在這個基礎上實踐民主，即使香港出現類似特朗普的極端政客，也不會有太大號召力。

改革是唯一出路

問題就在於，像葉劉那樣的精英即使早在2014年就有正確認識，但卻沒有具體動作。將來大家或許只會記得她熱衷狙擊BNO，卻沒有運用前特區高官的豐富行政經驗、行政會議成員及立法會議員的雙重身份，督促政府改革。其實不只是葉劉，整個建制陣營都有這個毛病。雖然有點事後孔明，但如果在傘運後執政聯盟就開展有意義的社會經濟改革，或許未必有旺角暴動和反修例運動。我們錯失了兩次改革機會，現在還要錯失第三次嗎？

葉劉與兩名法律系學生談論「美國即將換上新總統」，未知她是否看到拜登有意在經濟管理上擺脫不干預舊習。對美國來說，這是通過克服不平等、藉以掃除民粹主義、繼而重建高質民主的嘗試。雖然香港和美國不能簡單類比，但箇中原理卻是一樣——只要我們的精英能夠盡快啟動社會經濟改革，處理房屋、就業、交通、醫療、安老等問題，讓市民看到到希望，屆時再按照「一國兩制」原則發展《基本法》承諾的民主普選，絕非空話。