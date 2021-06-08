中國沒有理由反對全球最低企業稅

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-08 17:47

七國集團（G7）上周末財長會議達成了有關推動全球最低企業稅的共識，下一步將在下月9至10日假威尼斯舉行的二十國集團（G20）財長會討論議題，以達成更廣泛的共識。不過，G7領袖卻不約而同地表示，說服G20之一的中國同意可能是其中一個困難。

就在G7峰會結束後的記者會，美國財長耶倫（Janet Yellen）就提到愛爾蘭與中國分別對全球最低企業稅有些憂慮（having concerns）。而根據法新社的報道，法國經濟部長勒梅爾（Bruno Le Maire）預計最低企業稅將在G20中，說服中國及其他大國將有艱難的鬥爭。愛爾蘭是著名的「低稅天堂」之一，企業稅低至12.5%，比G7現時調低了的最低企業稅15%還要低，它對此反對或有所憂慮尚算是合乎邏輯。然而，中國的企業稅卻高達25%，最低企業稅似乎還遠未會打擊到其利益。更甚者，中國很多企業同樣也為了避稅而在低稅地區設有子公司，加徵全球最低企業稅對中國可能也有好處。因此，兩人同樣將矛頭指向中國，單從表面看不甚合理。

美國財長耶倫（Janet Yellen）指愛爾蘭與中國分別對全球最低企業稅有些憂慮。

中國反對全球最低企業稅？

如果研究中國以往對於全球最低企業稅的表態，不難發現中國官方對此一直保持沉默及表現得相當低調。從當初提出之時，至今年初拜登政府上任後大力推動，中國鮮有對此作積極回應，可以說是不置可否。而上周G7會議達成全球最低企業共識後，外交部發言人汪文斌的回應也是類似風格，指出中國相信G20的機制下會採取務實和包容的態度處理各方關切。從表面看，中國至今仍然沒有在全球最低企業稅上清晰表態。

有評論指出，中國一直以來對此沉默其中最大的原因是因為顧慮到香港的地位。香港是亞洲其中一個最大的低稅港，有不少中國企業設分部於香港避稅，中國對此一向默認這些做法，這也令避稅的資金繼續留在香港這個伸手可及的地方。推動全球最低企業稅將打擊香港的地位，中國可能並不完全樂於見到。當然，中國有所顧慮的原因也可能是因為中國自己本身也會為一些它想重點推動的行業提供稅務優惠，如果同意了全球最低企業稅後有可能會妨礙到有關政策。

也許不熱衷 但沒理由強烈反對

儘管中國對推動全球最低稅率也許顯得不及Ｇ7國家這般熱衷，但說服中國也不應是法國經濟部長勒梅爾所說得這般「艱難」。從中國國家稅務總局的官網可看到，中國一直積極參與OECD關於稅基侵蝕與利潤轉移的稅收改革倡議（BEPS），並不是消極應對。

而且，中國也許有些顧慮，但推動全球最低企業稅中國也將是受惠者之一，只要所提的規則合乎中國利益，也沒有要強烈反對理由。中國官媒《環球時報》英文版本周日（6日）就引述專家意見指，全球最低企業稅對中國也可能有利，但必須討論好如何執行。可以預計的是，中國在G20會議中並不會對此有原則性的反對，反而會積極參與細節上的討論，以確保照顧到包括中國在內等各方的利益，而非只是由得G7「說了便算」。

政司司長陳茂波稱，正評估及研究全球最低企業稅對香港的影響，並提到本港給予低稅率推動個別行業在港的做法或受影響，日後或要改以其他方式鼓勵個別行業企業來港發展。

中國既然不會反對到底，全球最低企業稅最終會以某種形式通過的可能性愈來愈大，真正應該擔心的應該是香港此後當如何應對。雖然現時G7提出的版本已將最低稅率由當初的21%下降至15%。目前香港對企業實行兩級制所得稅，利潤低於200萬港元的企業所得稅稅率為8.25%或7.5%，超過200萬港元的部分按16.5%或15%徵收。根據中國銀行研究院的研究估算，香港有效公司稅率不超過10%，也即意味15%的最低稅率高於香港現行的有效稅率，也可能會影響到企業留於香港避稅的意願。

然而，對於如此大事即將進行，香港的官員似乎給不出什麼具體的應對方法。對於G7達成共識，財政司司長陳茂波指預期會對香港有影響，但卻仍在評估及研究對香港的影響。面對如此重大的問題，香港官員必須更積極研究，並為此設定更具體的應對計劃。