全球最低稅率快將登場　港府切勿繼續坐以待斃

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-25 18:00

英國《金融時報》報道，七國集團（G7）有望最快於本周五（28日）就全球跨國企業的最低稅率達成共識，反映以稅改來逆轉全球貧富差距已是國際大勢所趨。在全球稅務改革打響頭炮之際，首當其衝者固然是以「稅務天堂」闖出頭來的小型經濟體，但本港過去一直引以為傲的「簡單低稅制」優勢自不免也會逐漸減弱，因此港府除了要加快稅改步伐外，也要盡早趁機思索將如何應對全球最低稅率的影響。

財長耶倫是最低企業稅的推手之一。

美國總統拜登即位後積極響應推動全球企業最低稅率，以減低跨國企業規避徵稅的行為。雖然美國財政部長耶倫4月曾倡議該稅率應為21%，但由於未能得到多數國家響應，故華府在上周將建議下調至15％，但仍高於經合組織（OECD）和20國集團（G20）討論時的12.5%水平。若然眾國領袖可在這輪G7峰會達成一致共識，並待正式簽署協議後，方案便會被提上OECD和G20作為全球稅制改革的原則。

美國牽頭推動全球最低稅率，當然有其公共財政壓力使然，特別是華府疫下連番推出龐大公共福利和基建計劃以望穩住經濟，同時自然就要想方設法增加自身賦稅收入。不過全球最低稅率作為打擊跨國避稅倡議，其動機始終不乏逆轉貧富差異的考量，即以增加富人稅務負擔和政府財政收入，從而再將稅收分配到各項基建和福利支出為民紓困。

港府尚未準備迎來巨變

遊戲規則變了自然會產生新的贏家和輸家。儘管德國、意大利等國早已開腔支持全球最低企業稅率，但對那些依賴低稅制來吸引外國資本的國家和地區來說，此舉肯定形同斷其財路，而香港正好亦處於這一行列。可惜的是，港府並未見緊隨此一國際新規範做好充足的準備。

縱然財爺陳茂波在2020年的《財政預算案》裏，曾提及經合組織正研究全球最低稅率規則，將會影響到本港國際金融和商貿中心的地位，並於同年六月邀請相關的學者和專家籌組諮詢小組，以確保本港稅制能夠配合國際稅務新發展，到今年的新一份《財政預算案》，他除了提及致力維持香港稅制簡單、明確和公平的優勢、盡量減低受影響企業的合規負擔等空泛措詞外，具體政策依然完全欠奉。

全球將進入新稅制時代，本港簡單低稅制的優勢必然會受威脅，而跨國企業最低稅率的最終方案預計將於不日推出，加上其他本地與國際政治、經濟與社會環境變遷影響，外國企業屆時定會重新審視香港營商環境是否適合它們繼續留駐，故此港府務必要加快新一輪稅改研究，並且搬出應對方案以避免被時代淘汰。