全球童工人數首度回升　國際社會不能坐視不理

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-11 19:00

在6月12日的世界無童工日前夕，國際勞工組織及聯合國兒童基金會發表最新報告，顯示全球童工人數於過去四年增加了840萬人。直至2020年初，全球童工人數高達1.6億人，其中五至十一歲幼童勞工近年更有上升趨勢，佔全球總童工人數一半有多。由於過去一年全球新冠疫情肆虐，童工問題更有變本加厲迹象，尤其是兒童福利本身已有不足的非洲低收入國家。國際組織呼籲各國政府施以援手，協助愈來愈多正陷入貧窮的家庭，否則至2022年底全球將有900萬名兒童面臨成為勞工的風險。

根據國際勞工組織及聯合國兒童基金會的報告，2016年全球童工人數由1.52億人升至1.6億人，當中以非洲因人口膨脹、社會動盪、貧窮問題等而錄得最為顯著的升幅。本來在各界努力下，世界童工人數自2000年錄得2.46億人起曾不斷減少，但不夠十數年後童工人數卻出現反彈現象，特別是新冠疫情令各國政府被迫關閉學校、停止經濟活動、國家收入減少，迫使不少家庭在無可奈何之下將未成年子女送入勞動市場。因此聯合國大會將今年定為國際消除童工年，警告各界若不施以援手，全球童工人數將在2022年底回升至2.06億人。

2020年8月24日，星期一，巴拉圭托巴提的一个小砖厂，克里斯蒂安(中间)在将砖瓦放入窑窑前，在阳光下将砖瓦烘干。虽然政府禁止14岁以下的未成年人在砖厂工作，但这位11岁的孩子说，即使在COVID-19疫情导致学校关闭之前，他也一直在这里工作，以增加家庭收入。(美联社照片/ Jorge Saenz)

童工權益需要國際關注

年幼童工往往缺乏自我保護能力，很容易遭到剝削造成生理及精神上的損害,而童工要外出打工賺錢亦令其失去接受教育的機會，限制了其應得權益以及未來的發展，更會導致跨代貧窮及跨代童工等惡性循環。要解決此情形，各地政府必須為兒童提供普及福利，如高質的免費教育等。當局亦有責任向國民提供獲取足夠收入並得到充份社會保障的工作機會，讓成年人不致要叫家中小孩打工幫補家計。在某些落後國家裏，過時的性別規範及歧視亦可能催生出童工問題，政府對於這些情況亦要加以禁止，並投資兒童保障、農業發展、鄉村基建及當地民生。

不過，在不少經濟發展仍然相對落後的國家，要投資上述諸多政策實在是強人所難，因此各國政府、大小企業、勞工團體、公民社會、地區組織等都應積極伸出援手。例如世界銀行、亞洲開發銀行、亞洲基礎設施投資銀行等國際開發銀行，皆可向解決童工問題的方案提供低息貸款；近年北京願意在非洲大灑金錢作各項投資，理應也能為當地的社會問題發揮積極作用。其餘像跨國企業亦可投資協助解決童工問題的項目，國際工會則可在各國調查及建議保障兒童的勞工法例。想要把落後不文明的勞工環境徹底解決，國際社會所有成員都必須共同合作才有望成功。