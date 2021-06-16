官員在對哪些問題「隻眼開隻眼閉」？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-16 17:51

特首林鄭月娥周二（15日）回應《電影檢查條例》新指引生效時，指出政府要對過往「隻眼開隻眼閉」制度漏洞的「撥亂反正，正本清源」。但到底香港存在哪些問題，官員又對哪些事情「隻眼開隻眼閉」？

在電影審查的問題上，「一國兩制」作為香港的最大特色，相關檢查制度的落實應該避免過猶不及。例如對於「危害國家安全」的紅線內容，當局可盡量減少主觀描述，讓電影製作人有更清晰的指引。而且規範和限制也應該是必需的，以免「overkill」了一些不危害國家安全、但只是較為敏感的題材或內容。

本地電影《十年》帶有政治訊息。（劇照）

但更重要的是，面對電影審查，林鄭月娥正言厲色稱不能「隻眼開隻眼閉」，然而對於住房院舍以及勞工權益等民生立命之根本問題上，市民看到的卻恰恰是官員「隻眼開隻眼閉」。

民生問題更要撥亂反正

比如住房緊張問題上，林鄭月娥對發展商囤積的逾千公頃農地和1700公頃棕地「隻眼開隻眼閉」，至今未使用《收回土地條例》予以收回，以至公屋輪後年期再創新高。再如近年常常因院舍緊張，照顧者壓力爆煲而發生倫常慘劇問題，政府卻任由院舍輪愈輪愈長，也讓西區已婚警察宿舍丟空逾十年，拒絕將全港二百多所荒廢校舍改作院舍用途的申請。又比如在勞工問題上，面對僅今年上半年就已發生數宗的工人猝死案，當局依然「隻眼開隻眼閉」，不僅拒絕從根本上設立標準工時規管，就連幫補一時的疫下失業援助金也諸多推搪。

本地電影《十年》帶有政治訊息。（劇照）

這些柴米油鹽的民生痛點，正是民眾對政府不滿來源之一。當林鄭沒有拿出同樣的魄力去解決這些民生之痛，自然會讓市民產生政府當官不為民，只會在政治上加以諸多限制的怨懟。林鄭或許忽視了民眾這種情緒的其來有自，認定大部分市民是為了反對而反對。但社會上的「和理非」其實始終佔大多數人，若然政府能夠做得好，他們自然有目共睹。另一方面，林鄭或許因著自去年國安法出台後，社會在執法人員的工作和新的法理條文規管下歸於平靜而頗為自得，輕視溝通疏導的作用。但若然只有保安相關的官員在從嚴工作，其他官員卻在尸位素餐，對問題「隻眼開隻眼閉」，平靜表面下的暗湧也只會愈來愈激烈。

這也是為什麼雖然香港國安法頒布的一年中，社會表面歸於平靜，但林鄭的民意調查卻連連插水。香港民意研究計劃6月15日發放的結果顯示，70%受訪者反對林太出任特首，有43%受訪者給她0分，支持率淨值為負53個百分點，較5月再下跌4個百分點。林鄭月娥不能再對平靜表象下積攢的民情不忿「隻眼開隻眼閉」，應用對待政治紅線的決心和魄力去解決民生之苦，才能真正疏導民意的不滿，帶來真正的修復。