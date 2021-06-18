不及一月以巴戰火再現　貝內特新政府無解局勢

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-18 16:45

以巴停火不及一個月，以軍再度向加沙發動空襲。此次轟炸事源為哈馬斯近日於加沙邊境頻頻放出氣球燃燒彈，導致當地的農地起火。上任不及兩日的貝內特政府以強硬手段回應，並指氣球燃燒彈與火箭應列為同等的恐怖行動，又稱以軍會採取殺無赦的零容忍報復立場回應，氣燄不比其恩師前任的內塔尼亞胡弱。本來由左中右加上阿拉伯人黨共同組成的跨黨派內閣，曾一度讓外界有以巴局勢會否因此降溫的遐想。不過當貝內特選擇以強硬手段回應，也自然會令執政聯盟內部產生分歧，亦可能令本來已十分脆弱的內閣提前倒台。不過各方勢力都知道，一旦貝內特政府倒下迎來的將會是剛下野的內塔尼亞胡，或許此後果也足教令各方審慎而行。

至於哈馬斯方面，其宣稱其放出氣球燃燒彈的原因，是要報復猶太極右份子日前在耶路撒冷的舉行的國旗大遊行，慶祝以色列於六日戰爭中佔領聖城全境的耶路撒冷日。本年的耶路撒冷日遊行原定於5月10日舉行，卻由於當時的耶路撒冷巴人的迫遷案與以警闖入阿克薩清真寺鎮壓巴人示威者，引發哈馬斯向以境大放火箭炮，雙方爆發激烈軍事衝突而要延期，到6月15日方復舉辦。然而當日大量猶太極右份子走上街頭，大叫「殺光阿拉伯人」、「燒掉阿拉伯人區」、「耶路撒冷全屬猶太人」等口號，繼而走入舊城的穆斯林區，與當地巴人爆發衝突，最終造成猶太極右份子、阿拉伯裔居民、以色列警察的三方衝突，觸發哈馬斯向以境內受迫壓的同胞發聲。

圖為2021年6月15日，加沙城有示威者揮動巴勒斯坦旗，抗議猶太極端民族主義者於東耶路撒冷遊行。（AP）

對巴立場會否破壞團結？

不過哈馬斯放出氣球燃燒彈背後的真正原因，正是向新任的貝內特政府放出測試氣球，以試探新政府的以巴立場。雖然貝內特受執政聯盟中的溫和派掣肘，但其始終要為其支持者交代。貝內特所屬的右傾黨本來就是國內右翼猶太民族主義的代表，貝內特本人更為強硬鷹派，長年鼓吹全面吞併巴勒斯坦，採取一國方案。如今其與阿拉伯人合作組閣而登上大位，便引來不少支持者反彈，直斥其污染了以色列的猶太民族純度並斥之為叛徒，國旗大遊行中便有不少極右份子高叫反貝內特口號。為表示其民族立場不變，貝內特以強硬姿態回應哈馬斯可謂自然不過。不過貝內特的右傾黨在國會亦只有七席，需借助其他政黨支持，一旦執政聯盟內部出現分歧便會倒台。

在如此處境之下，本來貝內特亦希望將以巴議題擱在一旁，以防執政聯盟內部出現分化。周日（13日）國會表決中，貝內特以以60票支持、59票反對、一票棄權，一票之微通過由八黨籌組聯合政府，因此只要一黨甚至一人脫隊，剛下台的內塔尼亞胡便有望可重返大位。不過此八黨聯盟的反內塔尼亞胡意志暫時仍然堅定，因此目前政府內部仍未傳出異動。不過此次較小規模的衝突亦足以反映以巴局勢的縮影——當局勢有望降溫時，雙方總會有激進勢力推波助瀾令之又再升溫，而各方勢力亦因不同的利益及局限，最終要屈服現實，以致令以巴紛爭數十載，局勢未有改善之餘，反而日益惡化。內塔尼亞胡的十多年鷹派管治下形勢更趨一面倒，如今要如改弦更張又談何容易？