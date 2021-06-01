第五波疫情隨時出現　谷針軟硬兼施要智慧

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-01 16:50

本港第四波疫情暫似告一段落，但誠如專家袁國勇所指，第五波疫情爆發僅是時間問題，盡早普及疫苗接種必然是最重要的預防方法。食物及衞生局局長陳肇始周一（5月31日）在記者會上表示，當局正研究限制未打疫苗的人士進入部分處所，以作為新一波疫情的防疫措施。但與此同時，政府的谷針策略也要照顧不適宜打針的市民，甚或是將所處小心分類，以達到最佳效果。

政府日前招開「全城起動 快打疫苗」記者會，向公眾交代最新防疫資訊。食衞局局長陳肇始表示，政府目前正為下一波疫情預先想定對策，並考慮限制未接種疫苗的人士進入食肆、學校、宿舍、地盤、圖書館、博物館、戲院、表演場所及體育場所等高風險場地，當接種疫苗的人數足夠形成免疫屏障後才會考慮調整。行政長官林鄭月娥今日（1日）則補充，有關做法不是「懲罰」或「嚇」市民，只是希望疫情若再來襲時不用再採取「一刀切」措施，因為這對商業活動和學校帶來的困擾甚大。

誠如政府專家顧問許樹昌所指，若然有下一波疫情來到，原則上應該保障打了疫苗的市民享有更多自由。而為了提高接種率，除了政府近日宣布公務員可享疫苗假期外，商界近日亦陸續響應呼籲，送出大禮「谷針」，如港鐵計劃送出500張全年車票、機管局送機票、甚或乎有發展商願意捐出價值逾一千萬的住宅抽獎。兩款疫苗周一的預約人數近3.8萬人，創近兩個月單日紀錄新高。

「一刀切」政策或惹不便

除了利誘措施外，政府亦正計劃在一旦第五波疫情爆發，會限制未打疫苗的市民出外，惟其措施亦有兩點必須注意。首先，如衞生署發出疫苗接種指引提及，患有嚴重神經系統疾病、慢性疾病、⾃⾝免疫性風濕病、孕婦及哺乳期婦女等的市民，本身就不宜接種疫苗，故政府宜在措施推出前，與私家醫生協商設立證明機制，讓這批市民能有一紙證明繼續出入上述處所。其次則是可考慮分別出生活「必要」和「非必要」的場所，如將餐廳、街市和超市剔出限制範圍，以便將影響減至最低，僅是保留生活「非必要」的娛樂場所在內。

接種疫苗與出行限制的矛盾，亦非只有港府為此而煩惱。早前英國政府本想用「疫苗護照」作為民眾合法出席球賽、音樂會或旅遊的憑證，但研究後卻難有定案。一方面是由於各政治勢力的反對聲音，但另一方面也將會引申出法理和歧視等爭議。最好的情況是香港市民及早接種疫苗，以達到群體免疫，既沒有第五波的疫情爆發，亦不用採取限制出行的措施。

為了達到這樣，港府要更加強解說工作。一如疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝所稱，部分市民將疫苗聯想到死亡乃是見樹不見林的錯覺，但無奈地這也是市民猶豫不決的原因之一。故政府也該繼續加大力度，處理解說工作，並善用各項數據證明，科學地說服民眾疫苗安全有效，這才能漸漸扭轉市民的觀感。