輕視疫情舉辦東京奧運很可能成為災難

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-22 17:18

距離東京奧運會尚有約一個月時間，由於日本政府與奧委會似乎已下定決心於今年夏天舉辦奧運會，從現階段看東奧已經是箭在弦上，不得不發。近日，日本官方一反當初閉門作賽的講法，打算容許觀眾入場參觀，似有向贊助商利益傾斜之嫌。不過疫情仍然是東奧面臨最大的挑戰，尤其是Delta變種病毒正在全球引起新一輪的疫情，東奧如果處理不當，很可能令日本再陷新一輪疫情當中。

日本政府為了令奧運如期進行，在外交上盡了多番努力。最明顯的是，日本政府通過與美國的雙邊關係以及G7平台等到西方國家保證支持東奧如期舉行。然而，日本方面雖然使盡渾身解數力求各國支持東奧，但對真正影響賽事進行的疫情處理卻難言滿意，努力似乎用到了錯誤的方向上。

雖然根據日本官方數據，近日的確診數字的確自5月高峰有所回落，然而這只是先前推行緊急狀態的效果。日本政府於本周一（21日）才宣布解除東京等九城市的緊急狀態，一旦放寬限制，疫情很可能反彈。正如上一次日本在2月底至3月中解除了多城的緊急狀態，但疫情卻於4月馬上反撲，至5月再創高峰。很大程度上，日本政府除了宣布緊急狀態之外，並沒有能有效阻止疫情擴散的手段。例如接種疫苗方面，日本仍然相當滯後，現階段只有約900萬人完成接種，僅佔總人口7.3%。再加上，Delta變種近日於多處肆虐，在英國等高接種率的國家仍然做成新一波疫情，日本此番解除封鎖後馬上緊接舉辦東奧這種大型活動，很可能會再引起另一波疫情。

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輕視專家建議開放觀眾入場

更令人擔憂的是，日本政府與奧協會近來的決定，更反映了它們對於舉辦東奧的細節上，比起考慮疫情維護日本國民與參賽者的健康，似乎更傾向於如何維護贊助商的利益。由於疫情風險仍高，日本政府新冠感染症對策小組會會長尾身茂等專家一直向政府和奧組委建議閉門作賽為最理常的方式。

不過，有傳為了滿足贊助商及門票收益，政府與奧協會等決策方不欲閉門作賽。周日（20日），日本與奧協會等進行五方會談，最終決定開幕儀式千特別容許2萬人入場觀看，比先前所提的1萬人足足多了一倍。到周一，五方會談又再決定賽事現場可容納50%觀眾，上限為一萬人。這些決定似乎都將專家的建議當作馬耳東風，大量的觀眾聚集很可能將日本疫情推向新一輪的高峰，嚴重威脅到日本國民以至於參賽者的健康與安全。

日本的足球賽事在本年初逐步放寬入場限制，為東奧先行「壓力測試」。（twitter:）

日本奧委會理事山口香於上月曾經說過，到現階段為止，奧運會「辦不辦都是地獄」。誠然，至今取消奧運會可能帶來巨大的經濟損失，對日本而言也是地獄。然而，日本政府及奧委會等主辦單位看輕疫情威脅，不聽專家的意見為了利益而開看觀眾入場觀看的決定，則很可能令疫情所造成的地獄遠為嚴重。正如西方各國在2020年初時，為了經濟而不肯果斷封城，因為看不清輕重最終所造成的損失往往更大。