推卸責任並非治理之道

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-21 17:20

日本新一波疫情久久未能平息，但舉辦奧運的日子已愈迫愈近，剩下僅兩個月。日本上至專家，下至國民，都認為國民醫療體系已經承受重壓，擔憂再舉辦奧運會進一步令疫情失控，紛紛反對舉辦奧運。

面對眾多質疑，日本當局卻遲遲未有決定。一直反對在疫情下舉辦奧運的日本奧委會理事山口香日前，指國際奧委會、日本政府及東京奧組委都無意傾聽民意，認為現在已經錯過了停辦奧運的最佳時機，並指現在「辦不辦都是地獄」。

再來「四個階段戰術」

反對在疫情下舉辦奧運的山口香提到的說法，正好反映很大的政治問題。因為錯過了最佳時機便選擇不作為，正是官僚主義苟且的陋習，日本政府如果執意不作為，無疑是推卸責任。

正如四十年前英國著名政治諷刺節目《大臣你想點》（Yes, Minister）中有一集提到英國政府應對危機四個階段，與日本政府官員當下所採的態度非常神似。劇中角色解釋當發現問題在第一階段時，「我們說什麼也不會發生」；到了第二階段，「我們說也許會發生什麼，但我們不會為此做什麼」；到了第三階段，「我們說也許我們應該為此做些什麼，但我們沒能力做些什麼」；及至第四階段，「我們說也許我們當初可以做點什麼，但現在已經太遲了」（英式微笑）。

當初日本政府並沒有把防控做好，也沒有有效地推動疫苗接種，只樂觀地推動繼續舉辦奧運，難道是認為病毒會自然消失？到了疫情最終失控，若又說一切來得太遲，無疑是不負責任。疫情關乎到日本國民以至於參與奧運的運動員的生命與健康，更不能用太遲去推搪。即使現實真的錯過了最佳時機，但日本政府仍然有充足的能力停止奧運，絕非強人所難。

遲到總比無到好

即使執政者未能每每做到高贍遠矚，但至少不能將問題無限的推搪下去，要勇於解決問題，碰到錯誤也應該及時改正，這才是最基本的治理之道。香港至今不少執政者不少出身自官僚體系，過去也經濟表現出這種官僚主義，將問題推搪下去。

以本港嚴重的住屋問題為例，政府過去將問題一拖再拖，沒有及早計劃才使樓價遠超市民能負擔的範圍。即使問題已經形成，政府仍以各種形式推搪解決問題的方法，像收回粉嶺高爾夫球場建屋的問題官員一拖再拖。日前，立法會議員葉劉淑儀在立法員引述業界意見指本港貨櫃碼頭已屬「苟延殘喘」，詢問特首會否考慮減少貨櫃碼頭的空間改以興建房屋時，特首仍然不願正面回應問題，只是指問題十分敏感，但認同遲早要處理。既然認同遲早要處理，為何現在不做，而要拖延下去？難道是官員們只想將棘手問題推遲至自己任期之後？如果是，試問又如何能做好治理工作呢？