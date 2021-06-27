加拿大原住民區一週4天主教堂燒毀

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-27 17:07

加拿大西部有2間原住民社區天主教堂6月26日起火並燒毀，所幸無人受傷。不久前，這個國家才被爆出，在由天主教教會經營的原住民寄宿學校舊址附近，發現近1000個無名塚。警方稱兩宗火警有可疑。

警方稱，上西米爾卡明印第安部落（Upper Similkameen Indian Band）的聖亞納天主教堂（St. Ann's Catholic Church）以及下西米爾卡明印第安部落（Lower Similkameen Indian Band）的裘帕卡天主教堂（Chopaka Catholic Church）在26日接連起火，兩者兩隔僅45分鐘。

警方認為兩宗案件「可疑，正設法判斷與6月21日彭蒂克頓（Penticton）和奧利弗（Oliver）兩起教堂火警有無關聯」。

↓加拿大有原住民組織6月23日稱，他們在薩斯喀徹溫省馬里瓦爾印第安寄宿學校的遺址發現751無名墳墓。想看更多現場圖片，請點擊放大觀看：

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這4宗火警發生的時機微妙，不久之前，有加拿大原住民組織透過探勘地底的雷達，卑詩省（British Columbia）坎盧普斯印第安人寄宿學校（​Kamloops Indian Residential School）舊址發現215具學童遺骸，另一原住民組織6月23日稱，他們在薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）馬里瓦爾印第安寄宿學校（Marieval Indian Residential School）的遺址發現751個無名墳墓。兩間學校都有舊生稱他們曾遭身體虐待或性虐待，以及有同學離開了，其後下落不明。