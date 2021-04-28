英國首相在搞什麼飛機？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-28 06:30

英國首相約翰遜近日接二連三爆出醜聞，其唐寧街官邸的裝潢費用疑團尚未妥善交代，前首席顧問甘明斯（Dominic Cummings）又指控約翰遜曾因維護未婚妻而干涉官方調查，周一（26日）再被指去年曾在內閣會議說出「寧願堆疊屍體也不封城」之話，引來譁然。

雖然約翰遜聲稱官邸的裝修費為其自費支付，但錢從何來的問題仍然成為眾矢之的。連內閣辦公室也承認，部份費用或來自捐款。那麼捐款來自何許人？會否涉及利益衝突？這些疑團約翰遜皆未能回應。《金融時報》一篇報道計算其年薪雖為15萬英鎊，但失去了昔日的優厚稿酬，加上離婚及照顧孩子所費不菲，或許有一定的財政需要。

約翰遜被指漠視人命

與此同時，約翰遜前幕僚甘明斯近日在網上公開撰文，指出政府正在調查去年封城的消息為何提早外洩，但由於事件可能涉及約翰遜未婚妻西蒙兹（Carrie Symonds），所以約翰遜曾有意介入干預。約翰遜發言人雖然否認了指控，但被視為助約翰遜入主唐寧街的甘明斯如今倒戈攻訐，足以令英國人感到此刻國家正在抗疫之時，倫敦卻在上演政治鬧劇。

尤其甚者，《每日郵報》報道，去年10月的一次內閣會議上，約翰遜曾說「不要再有他媽的封城，就讓成千屍體堆起來好了」，赤裸裸地將經濟利益置於人命之上。首相府雖然矢口否認，多名大臣也表示未曾聽說此番話，但英國廣播公司（BBC）及獨立電視公司（ITV）均指有內部消息人士可茲為證。

不論如何，幾宗醜聞連環爆發，約翰遜已成眾矢之的。《金融時報》社評便表示，約翰遜如今被指「毫無誠信」，其必須對公眾有所交代。向來親保守黨的《電訊報》，其社論雖然將矛頭指向在野工黨的政治攻訐，但亦坦言無法否認唐寧街十號內部運作混亂。

兩任英揆相繼陷醜聞

但這又豈是約翰遜獨有的問題？曾經與其稱兄道弟、在脫歐公投中反目打對台的前首相卡梅倫，近一個月來亦深陷政治醜聞。卡梅倫被指卸任首相後替格林希爾資本公司（Greensill Capital Company）作政治游說，包括以其個人關係，向財相和其他大臣發送手機訊息，為公司爭取好處。卡梅倫4月11日雖然表示「並沒有違反任何政府游說行為凖則」，但同時承認「需要汲取重要的經驗教訓」，類似的游說必須「完全透過最正式的渠道」。卡梅倫是否濫用公權力、事件是否涉及政治攻訐等，輿論紛擾不休。

雖說英國七成民眾已經接種疫苗，新冠疫情可謂逐漸受控，但當地社會仍然在艱難時刻，醫護人員在「打仗」，國民仍在承受經濟惡果。此刻看見領袖如此玩政治，甚至是自私自利的行為，難免令人反思政治是否只能如此。社會既需要健全的制度，以制衡當權者、在位者，亦要對政治有更根本的理解，追求社會福祉及美好生活，以此作為對政客的要求及批判標準。