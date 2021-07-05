五年任期最後一年　林鄭未能與民同行

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-07-05 16:04

隨著7月1日過去，意味特首林鄭月娥步入了最後一年任期。但回歸林鄭過往四年的施政成績，我們卻看出她未能改善社會生活，似乎將留下爛攤子給繼任者——不論是由她連任或新人當選。

綜觀林鄭政府過去四年在經濟與勞工市場上的施政，可看出當局較為親市場而遠基層。比如林鄭在政綱提出「稅務新方向」，期盼為企業尤其是中小企及初創公司，減輕稅務負擔的建議，很快於2018年4月1日開始實施。這一措施有利市場和中產，規定企業利得稅分兩級制，第一級即企業首200萬元利潤，利得稅率由現時的16.5%大減至8.25%。

林鄭月娥於2017年競選特首的政綱，以「同行」（We Connect）為主題。（政綱截圖）

親市場而遠基層

然而在勞工權益上，林鄭在參選政綱提到的會根據「標準工時委員會」提交報告，「找出適合香港社會和經濟情況的工時政策方向」，卻至今未有進展，更在疫情下接連發生基層為生計超時工作而猝死的慘劇。而在取消強積金對衝議題上，雖已擬定時間表，但相對於企業利得税的迅速見面，強積金對衝取消最快也要2025年才能實行。

同時在土地與房屋的問題上，也能看出林鄭雖然搞出了轟轟烈烈的土地大辯論，看似要廣蒐民意，大刀闊斧，最終卻不敢向既得利益集團開刀，粉嶺高爾夫球場只敢收回一小部分，空置税也被取消。在這樣的情況下，林鄭執政四年間，樓價與收入比率、公屋輪候期、置業負擔指數等節節攀升，無論是中產還是基層， 住房問題都更加嚴峻。

2020年7月1日，港區國安法正式在港實施，特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超開記者會講解。（高仲明攝）

重政治而輕民生

從另一個層面檢視林鄭過往四年的政績，則不難發現林鄭在政治上的完成度高於民生。在2019年反修例風波後，林鄭政府配合中央當局頒布《港區國安法》，落實選舉制度修例等，多個政黨、民間團體紛解散，民主派已接近被「打殘」，然而民生改善則乏善可陳。

在醫療層面，雖然林鄭參選時提到「研究優化轉介程序，避免病人因架床疊屋的轉介而延誤治療」以及「透過跨界別、跨醫務專業及公私營合作，鞏固及提升整體醫療及衛生服務」，但轉介程序依然成為醫療成本增加的攔路虎，而不少與政府有合作計劃的私營醫院，比如港怡等，最後都發現難以達成政府計劃的指標。至於參選時提到的繼續推行「長者社區照顧服務券計劃」和「院舍住宿照顧服務券實驗計畫」，更是證實在沒有監管和其他支援的情況下，這樣的計劃只是將老人推向質素參差不齊、難有安老保障的私人市場。

林鄭競選時的口號是「同行we connect」，她提到首要任務是「團結社會，與廣大市民通行，發展經濟，改善民生，促進民主，為下一代重燃希望」。然而在林鄭重市場而輕基層、政治完成度高於民生的管治下，特區政府的民意平等卻節節敗退，社會撕裂也愈見嚴重。故此，無論是林鄭還是下任特首的參選者，都必須反思過往施政得失，做到真正的團結社會，與民同行。