和平氣氛乍現　修補撕裂機不可失

反修例示威持續半年，社會歷盡激烈衝突、浴血街頭。周日（8日）的遊行鮮有地平靜，數十萬人上街後和平散去，實屬難能可貴。但平靜可能只為短暫，政府應把握機會，積極與民對話及回應社會訴求，避免社會重陷亂局。

12月1日尖沙咀遊行獲批不反對通知書，已可推斷警方認為社會漸見平靜。民間人權陣線（民陣）逾四個月來首獲警方批出不反對通知書，於剛過去的周日舉行大規模遊行。當然當天早上警方檢獲槍械及拘捕11人，懷疑當事人會在下午遊行製造混亂，但整體遊行大致和平有序，對峙及混亂場面始為零星，沒有在入夜後變質。加上早前區議會選舉和平舉行，證明香港人的「和理非」精神，不希望社會於暴力中內耗。

遊行人士拉起「市民蒙面 林鄭蒙心」直幡。（盧翊銘攝）

和平得來不易

和平遊行畫面重現來得不易，既拜區選氣氛所賜，更有賴警方和示威者各自克制。但一時的和平並不代表永遠。特別是早前民調顯示，市民對激進武力行為的接受程度愈見增加，政府及警方均不能掉以輕心，政府尤其須積極解決社會矛盾，及時消弭潛伏的民怨。

民陣公布參與人數約80萬，而警方數字則為18.3萬，此數字雖然不及6月的兩場百萬遊行，但數字仍然足以反映反修例運動仍具廣泛民意支持。半年過去，市民對林鄭班子的怒火竟無平息的勢頭。區選非建制陣營大勝、數十萬人遊行重現，政府理應清楚民怨之大。除了周日晚發聲明，指出遊行和平有序、市民集會自由得充分保障外，特首林鄭月娥更應該汲取教訓，做得更多。

12月8日，民陣公布有80萬人參加遊行，警方則指最高峰時期有18.3萬。（盧翊銘攝）

勿失改革良機

社會一直呼籲政府須從速成立獨立調查委員會，透過具法定權力的第三方調查機構，還原多場衝突的事實及成因，撫平社會撕裂、創傷，這亦為跨光譜、派別人士幾乎一致認同的最大公約數。政府過去一次又一次錯失時機，未能把握局勢稍見平靜來回應訴求，這亦是反修例運動延宕半年的主因。特首林鄭月娥11月尾表示將成立獨立檢討委員會，以進行「對事不對人」的檢討，惟其檢討方向始終與獨立調查委員會有別，恐怕對舒緩社會氣氛作用不大。

雖然反修例引發的民怨為表象，社會根本地面對深層次矛盾，因此獨立檢討委員會有其作用。然而，對於社會撕裂的近因，即衝突成因及雙方責任，政府也必須兼顧。因此，社會若要開啟修復撕裂之門，以至徹底和解，獨立調查、改革檢討及特赦三步缺一不可。《香港01》早已倡議，政府應就事件成立「衝突檢討委員會」、「深層次改革委員會」及「特赦與和解委員會」化解衝突，才能回應民意，並重新建立官民互信，讓社會真正走出暴力、仇恨的循環。

走過炎夏，步入寒冬，過去半年香港迎來前所未有的政治危機，社會動盪之久，教不少港人慨嘆和平一去不返。區選以來的平靜，社會既是享受這份久違的氣氛，同時更是擔憂和平隨即消逝。然而，當前困局何時終結，始終視乎林鄭政府的魄力及政治智慧。政務司司長張建宗早前承諾，將在區選完結不久後再度舉行社區公開對話，惟踏進十二月依家音訊全無，無疑教人失望。我們亦曾提議，既然新一屆區議會代表了社會反對政府的聲音，特首及司局長更應邀請他們見面，藉此尋求消弭民怨之道。面對清晰且迫切的民意，為了社會的和平及發展，政府必須把握現有氣氛，從速展開化解衝突工作。