美國何以對日本「保衛台灣論」反應冷淡？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-07-09 06:30

近日，美國和日本的高級官員就台灣問題各自表態，激起了有關台獨的討論。上月底，日本防衛副大臣中山泰秀出席美國保守派智庫的討論會期間質疑「一中政策」，呼籲共同保護台灣。本周一（5日），日本副首相麻生太郎指一旦中國對台用武，日本可能捲入「存亡危機」，屆時美日須共同防衛台灣。然而，在日本官員發表激進言論之後，美方卻急急對此降溫。

「01觀點」早前分析指出，中山泰秀等國防官員對台灣的表態顯示了日本一部分鷹派心理上的「大陸恐懼症」，以及他們日漸將台灣視為日本的勢力圈，而非像一般西方國家基於意識形態支持台灣。麻生太郎的表態進一步印證了日本愈發視日本為國防勢力圈的推論。

日本副相麻生太郎7月5日表示，中國如果武力犯台，日本依「安全保障相關法規」，有可能行使受限的集體自衛權，美日一起協防台灣。（Getty）

日本意欲拉美國下水

當然，日本鷹派相當明白，自衛隊一來並沒有法律基礎出兵履行他們所謂的「保衛台灣」責任，二來即使日本成功修憲容許自衛隊這樣做，萬一中國解放軍真的出兵，單憑台日軍力沒有辦法阻止解放軍行動。對於日本而言，很想保護台灣作為國防勢力圈，但卻又沒有足夠實力這麼做，於是乎日本鷹派便千方百計希望把美軍拉下台灣這趟水之中，只要美國願意出面，不單可以修訂《美日安保條約》想辦法讓日本有辦法軍事上參與，也有實力保證對抗解放軍。這也是為何不論是中山泰秀或是麻生太郎，他們講及台灣問題之時，都不斷地示意要讓美國也加入。

然而，美國官員卻並沒有配合日本官員的強硬口吻，令不少人感到意外。周二（6日），有「亞洲沙皇」之稱的美國國家安全委員會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）在公開活動中強調美國雖然支持台灣，但並不支持台灣獨立，重申了「一中政策」的內涵。而白宮發言人在回應麻生的言論時，也強調美國奉行一中政策，遵守中美三個聯合公報。要知道，自從去年美國民主黨出版新黨綱抽去了「一中政策」的內容後，至拜登政府上場好一段日子，美方都沒有公開承認「一中政策」。

美國國家安全委員會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）。

美國不中日本之計

美國雖然近年也經常打「台灣牌」以拑制中國，不過相比起日本的進取態度，美國的態度便曖昧得多。對於美國而言，台灣是張可以利用的牌，把台灣問題講得太死無疑加重了美國的負擔，亦不利於其與中國討價還價，對美國而言並無好處。假如美國對台灣大寫包單，那是公然挑戰了中國的底線，雙方之後能在台灣達成共識的可能性大大降低。

更現實地說，美國遠在千里之外，而台灣就在中國大陸的對岸，論可調動的軍力及調動速度都難言理論。台灣作為第一島鏈組成之一，固然有一定的政治意義，但要美國硬着頭皮出兵，打一場既沒有把握也沒有著數的仗，這根本不符合美國利益。若然美國官員明白事態已經開始嚴重，中方展現了一定的決心，他們重申「一中」政策便是理所當然。

美國顯然知道日本正在引誘它下去這混濁的泥沼當中，因此美國官員火速以「一個中國」對日本「保衛台灣論」降溫，足見它不願意為日本所利用，繼續在台灣問題上保持戰略模糊的基本方向不變。從此也可見，美日兩國雖然頻頻在台灣問題上針對中國發言，但兩國對於台灣的衡量卻有着本質的差異。